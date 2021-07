Luxe campings rukken op en dat komt mede door corona

Het luxe kamperen - glamping genoemd - en het boeken van bungalows is populair. De accommodaties zitten voor deze zomer bijna vol. "Hier is echt vraag naar", vertelt Stijn Boode van branchevereniging Recron. Die luxe-plekken komen in de plaats van het traditionele kampeerveld.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Ook bij TopParken Veluwe maken ze die omslag. "We hebben de camping dit najaar overgenomen. Toen waren er voornamelijk kampeerplekken. De komende jaren kunnen mensen hier nog steeds kamperen, maar we bouwen een aantal luxe bungalows op voormalige kampeerplekken", legt Chadli Hacahni uit.

'Veluwe loopt achter'

Toch liep de Veluwe achter met 'glamping', vertelt Gerard Gielen, docent-onderzoeker van de Breda University. "Je ziet dat glamping, maar ook de bouw van bungalows op de Veluwe steeds meer vorm krijgt. In Zeeland bieden de meeste campings dit allang aan." Volgens hem komt het voornamelijk door corona dat campings ook hier omgaan.

"Tijdens de crisis werd duidelijk hoe belangrijk hygiëne, afstand en ruimte is. In een bungalow of op een glampingplek heb je dat gewoon even net wat meer." Bovendien is de nieuwe vorm van kamperen ook economisch interessant. "Het levert gewoon veel meer op dan een tentje op het grasveldje. De prijs ligt vele malen hoger."

Alles moet tegenwoordig luxer, dus ook luxer op vakantie

Dat beaamt ook de brancheorganisatie Recorn, al voegen ze daar wel aan toe dat het onderhoud van een bungalow veel hoger ligt. "Om een huisje mooi te laten blijven, moet er eens in de zoveel jaar een likje verf op en moet het tuintje er netjes bij liggen. Er komt echt wel wat meer bij kijken dan 'even' grasmaaien voor het kampeerveld."

Ook Hachani van TopParken merkt dat er steeds meer vraag is naar dit soort accommodaties. "Alles moet tegenwoordig luxer, dus ook luxer op vakantie. Ik merk dat steeds meer mensen het fijn vinden om lekker in een huisje te zitten, in plaats van met de caravan of tent te komen. Dat zien we ook terug in onze onlinecijfers. Op de site zoeken mensen ook specifiek hiernaar", vertelt Hachani.

'Minima tussen wal en schip'

De omvorming van campings is overigens niet voor iedereen goed nieuws, zegt onderzoeker Gielen. "De prijs van glamping of een bungalow ligt voor mensen die het niet breed hebben te hoog. Zij kunnen dan niet meer op vakantie naar bijvoorbeeld het park waar ze graag heen willen." Overigens denkt hij niet dat er voor die mensen helemaal geen plek meer is. "Het traditionele kamperen zal altijd wel blijven. Voor de liefhebbers duikt er altijd wel weer wat op."

Ook Hachani denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. "Wij bedienen ook de markt, er is nou eenmaal veel vraag naar het luxere segment." Hij verwacht dat de kampeerders gewoon even moeten wennen. "Feit is dat de doelgroep voor het kamperen steeds kleiner wordt." Voor het bedrijf is het dan kiezen of delen. "Wat ons betreft is dit de toekomst."