Burgemeester Bengevoord laat droom kapper uitkomen

De droom van haarstylist Güney Uctop is in vervulling gegaan, namelijk de burgemeester van Winterswijk Joris Bengevoord knippen. Woensdagmiddag zat Bengevoord in de stoel van de Winterswijkse kapper.

"Bij deze nodig ik de burgemeester van Winterswijk uit", maakte Uctop twee weken geleden kenbaar tijdens een interview met REGIO8. Dat zijn droom zo snel uit zou komen vindt de haarstylist erg leuk: "We hebben interessante gesprekken gehad, de burgemeester was ook erg enthousiast over mij als ondernemer."

De Winterswijker heeft erg zijn best gedaan om het kapsel van de burgervader tiptop te maken. Of Bengevoord vaker terugkomt is lastig in te schatten: "Hij heeft al sinds kleins af aan een vaste kapper, maar wie weet mag ik hem in de toekomst nog eens hier ontvangen", aldus Uctop.



BN'ers als Lil' Kleine en Big2 mag de Winterswijker al tot zijn klantenkring rekenen. Een nieuwe droom om na te jagen heeft de haarstylist ook al, de Doetinchemmer Alexander Büttner is een naam die nu bovenaan zijn lijstje van bekende Achterhoekers staat: "Hij is natuurlijk erg bekend hier in de regio, hem knippen is een doel om naar toe te groeien. Een mooie droom."