Opgestapte wethouder Renswoude: 'Energietransitie vraagt moed en eerlijkheid'

Er bleek onvoldoende draagvlak voor windenergie in zijn gemeente dus stapte hij op. Wethouder Sander van 't Foort (ChristenUnie) is na drie jaar wethouderschap teruggetreden nadat de gemeenteraad in zijn gemeente een streep heeft gezet door alle zoeklocaties voor windenergie.

Gisteravond sprak de gemeenteraad van Renswoude over het aandeel van die gemeente voor de Regionale Energie Strategie (RES). Net als in veel andere gemeenten is de mogelijke komst van zonnevelden en windmolens en het bepalen van zoeklocaties ook in Renswoude een heet hangijzer waarover gemeenteraden moeten beslissen.

Vergadering

Bij de online raadsvergadering waren insprekers en buiten het gemeentehuis was een groep inwoners voor een stil protest. Het gesprek over het aandeel van Renswoude in de energietransitie nam gaandeweg de avond een onverwachte bocht, blikt inmiddels oud-wethouder Van 't Foort terug.

"In de coalitie zaten we er verschillend in", vertelt Sander van 't Foort. "De VVD wilde zoeklocaties schrappen. Voordat de vergadering begon leken we daar wel uit te gaan komen. We hadden een collegevergadering gehad en ik dacht; dit komt wel goed." Op het aandeel van 49 gigawatt voor de gemeente Renswoude kwamen amendementen. De gemeenteraad is uiteindelijk akkoord gegaan met de opwek van 20 gigawatt, meer dan een halvering van de ambitie en de opwek van windenergie is van tafel.

De wil van de raad strookte niet met de ambities van Van 't Foort: "Daar kon ik niet mee leven, ik heb bij dat scenario eigenlijk niet stilgestaan. Toen heb ik gezegd dat ik mijn positie opzeg. Die afweging heb ik tijdens de vergadering genomen. Ze wisten dat er voor mij en de ChristenUnie grenzen waren. Op het moment dat je het bod naar 20 gigawatt verlaagt dan kom je in theorie met zon op dak een heel eind, maar daar ga je de energieopgave niet mee redden."

Coalitie

In Renswoude zit de ChristenUnie (vier zetels) in een coalitie met de VVD (twee zetels) en Dorpsbelang (twee zetels). De ChristenUnie is uit die samenwerking gestapt. Van 't Foort vindt het jammer dat de collegepartijen elkaar bij dit moeilijke besluit over de energietransitie niet hebben weten vast te houden: "In mijn eindbetoog heb ik aangegeven dat de energietransitie moed en eerlijkheid vraagt. Je moet inwoners ook kunnen vertellen dat er beslissingen worden genomen voor toekomstige generaties die persoonlijke belangen overschaduwen. Die zijn bij ons een grotere rol gaan spelen dan het algemeen belang."

Daar zit volgens de afgetreden wethouder juist de crux binnen de opgave van de RES. Hij vraagt wethouders en raadsleden in de regio dan ook om leiderschap te durven tonen op dit onderwerp: "Kijk verder dan de verkiezingen in maart volgend jaar. Mijn beperkte ervaring tot nu toe is dat alles wat je doet op weerstand stuit. We kunnen deze besluiten wel blijven uitstellen, maar ze moeten toch genomen worden. Dat is onontkoombaar. Ik hoop dan ook dat gemeenteraden in de provincie hun wethouders steunen."

Raadsleden

Al begrijpt de oud-bestuurder dat de druk op raadsleden op dit thema hoog is. Tegen veel zoeklocaties is verzet en inmiddels zijn verschillende stichtingen, inwoners en politieke partijen in de provincie bezig met acties tegen de RES-plannen die de komende weken in de gemeentepolitiek worden besproken. Van 't Foort begrijpt dat het - los van politieke overwegingen - lastig is om dan besluiten te nemen die niet populair zijn: "Het lastige van die RES, en het decentraal organiseren ervan, is dat je de mensen gewoon kent. Ik ken ook mensen die aan onze voormalig zoeklocaties wonen. Raadsleden komen de kiezer ook tegen in de supermarkt, dat is heel moeilijk. "

Sander van 't Foort (33) heeft zeven jaar in de lokale politiek gezeten en was in zijn gemeente de eerste wethouder die zich met duurzaamheid bezig heeft gehouden, ook was hij de trekker van de RES-regio Foodvalley. Met het beëindigen van zijn wethouderschap, stopt ook zijn werk in de RES-regio: "Toen ik begon was ik optimistischer. Zon op dak hebben we zo voor elkaar, dacht ik toen. Dat bleek ook lastiger. De energietransitie is het grootste nimby-verhaal dat er is. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zei tegen duurzaamheid te zijn. Alleen niemand wil duurzaamheid in de achtertuin."

Geschreven door Jiri Glaap van mediapartner RTV Utrecht