Geen boetes maar beloningen voor tegelwippende Veenendalers

Tot vorig jaar was het nog gratis om stenen af te voeren bij de gemeentewerf. Doordat steeds meer bedrijven sloopafval kwamen brengen, kost dat nu geld. Daar is Sietse van der Bij van de lokale SP het niet mee eens. "Ik vind het belachelijk dat er een tegeltax is, er zou eigenlijk een tegeltaxi moeten zijn", zegt Van der Bij. Hij wil een grote container die eens in de zoveel tijd in de buurt staat, waar bewoners hun tegels kunnen dumpen.

Van der Bij stelde vragen aan wethouder Engbert Stroobosscher. "Je moet bewoners niet beboeten omdat ze mee doen aan het tegelwippen. Je zou ze juist moeten belonen", zegt hij. De wethouder is het met Van der Bij eens dat boetes niet stimuleren om mee te doen aan de wedstrijd en is bereid om mee te denken aan een beter alternatief. "We willen wel voorkomen dat als we tegels en stenen innemen, er geen nieuw terras voor terugkomt, maar dat men juist de tuin gaat vergroenen", zegt Stroobosscher.

Belonen in plaats van beboeten

Het NK tegelwippen loopt tot 30 september. De aankomende maanden werkt de Veenendaal samen met verschillende instanties om inwoners te belonen voor het wippen van de tegels. Zaterdag start de gemeente in de wijk het Franse Gat. Bij een bijeenkomst over het opknappen van de wijk, krijgen de bewoners een gratis plantje mee voor in de tuin.

Nog een lokkertje voor Veenendalers om hun tuin groener te maken: bij tuincentrum De Wildernis kunnen mensen, op een nader te bepalen zaterdag in juli, tegels achterlaten in een container. In ruil daarvoor krijgen bewoners een voucher voor vier kleine tuinplanten of één grote plant. Deze zelfde houden ze ook bij Kraats en Bouw op een zaterdag in juli, op 18 september doen ze het nog een keer over hier.

Naast deze acties heeft zorginstelling Reinaerde aangegeven tegels op te willen halen bij bewoners. Dat doen ze met een bakfiets, waardoor ze per ritje ongeveer één vierkante meter stenen op kunnen halen. Stroobosscher is blij dat deze initiatieven zijn ontstaan. "Je moet als gemeente dingen laten ontstaan. Als je te vroeg ontzorgt doet de gemeenschap niks", zegt hij.

Mensen die zelf niet beschikken over vervoer kunnen volgens de wethouder terecht bij Sociaal Startpunt Veenendaal of bij Netwerk voor jou. Samen met de bewoners kan er naar een oplossing gezocht worden.

Geschreven door Eva Hageraats