Vitesse breekt contract van 'belangrijke speler' Hájek open

Tomás Hájek heeft zijn contract bij Vitesse met een jaar verlengd. De Tsjechische verdediger blijft nu tot medio 2023 in Arnhem. Hájek kwam in zijn eerste twee seizoenen bij Vitesse maar mondjesmaat aan spelen toe.

Hájek arriveerde met de nodige ervaring in de benen in de zomer van 2019 bij Vitesse. In zijn eerste seizoen kwam hij echter niet verder dan de bank. Vorig seizoen gaf trainer Thomas Letsch hem acht keer een basisplaats en liet hij de verdediger zes keer invallen.

Ondanks die geringe speeltijd heeft Vitesse veel vertrouwen in Hájek. Technisch directeur Johannes Spors, die deze week zelf ook bijtekende, roemt de verdediger om diens geweldige mentaliteit. "Hij is een belangrijke speler voor de groep. Hij is vlijmscherp en geeft altijd honderd procent op de trainingen. Ook wanneer hij even niet aan spelen toekomt. Met zijn discipline geeft Tomás het goede voorbeeld aan zijn ploeggenoten. Dit nieuwe contract heeft hij absoluut verdiend", alfdus Spors.

Hájek zelf zegt blij te zijn met zijn contractverlenging. "Dat is wat ik graag wilde, omdat het een eer is om voor Vitesse te spelen. Ik wil mijn dank uitspreken richting mijn familie, die mij altijd en overal ondersteunt", aldus de Tsjech.

Concurrentiestrijd achterin

Komend seizoen strijdt Hájek met Enzo Cornelisse, Riechedly Bazoer, Danilho Doekhi, Dominik Oroz en Jakob Rasmussen om speeltijd in de laatste linie van Vitesse. "We hebben met Vitesse een sterk seizoen gedraaid en dat willen we dit jaar evenaren. Daarvoor moeten we hard blijven werken en elkaar blijven helpen. Als we daarmee doorgaan, dan ben ik ervan overtuigd dat we weer succesvol zullen zijn. Persoonlijk hoop ik minimaal net zoveel te spelen als afgelopen seizoen", aldus Hájek.

