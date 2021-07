Jaap en Jannie wonen in een molen: 'We genieten al 45 jaar'

De molen stamt uit 1863. "De voorganger stond er al eerder, maar de dijk brak ooit op de plaats van de molen. Toen spoelde de vorige molen weg", vertelt Jaap Verweij in Jan Houdt Huis. In dat programma bezoekt presentator Jan de Hoop zijn 'naamgenoot': molen De Hoop.

"Wij zijn hier in 1976 komen wonen. Drie jaar eerder kochten we de molen als bouwval", vertelt Jaap. Hij was helemaal geen molenaar, maar begon wel aan zijn opleiding. "In dat jaar ben ik ook geslaagd als vrijwillig molenaar." Vanuit zijn hobby besloot hij de molen te kopen, midden in een crisis.

Het herstel van het bouwval kon hij waarmaken door subsidies. "Werkverschaffing was het. Zo'n restauratie was een uitgelegen kans om metselaars en timmerlieden aan het werk te houden." De molen is volledig hersteld en werkt nog steeds. Door de jaren heen is het ook de passie geworden van Jaaps vrouw Jannie. "We hebben het hier heel fijn, maar soms is het wel 'help, mijn man heeft een hobby'.

