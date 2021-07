'Hoe halen ze het in hun hoofd?', Apeldoorn stopt met vergoeding bij inleveren blikjes

“Ik begrijp niet hoe ze het in hun hoofd halen om ermee te kappen”, foetert Apeldoorner Louis Bouwmeester. Hij zamelde met zijn buurtgenoten aan de Drapeniersdonk in nog geen jaar tijd zo’n 13.000 blikjes en flesjes in.

Zie ook: Statiegeld op flesjes, want 'de mens moet veranderen'

“Ik snap dat de vergoeding op plastic flesjes vervalt nu daar statiegeld op zit. Maar op blikjes is dat pas vanaf eind volgend jaar, dus waarom zou je daar halverwege de rit mee stoppen? Ik vind het een gemiste kans”, aldus een gefrustreerde Louis.

Honderden euro’s ingezameld

Louis heeft bij zijn woning twee kliko’s staan waar niet alleen mensen uit zijn wijk, maar uit heel Apeldoorn blikjes en flesjes ingooien. In nog geen jaar tijd is daarmee ruim 650 euro ingezameld. Een bedrag dat goed terecht is gekomen bij de Klup, een clubhuis voor mensen met een verstandelijke beperking.

“We zijn heel blij met het bedrag. We hebben er een disco van kunnen aanschaffen waar onze deelnemers en vrijwilligers heel blij mee zijn”, vertelt operationeel manager van De Klup Wilma Hartman.

Dat de gemeente met het project stopt, is volgens haar niet alleen vanwege de financiële bijdrage jammer, maar juist ook omdat het mensen verbindt. “De betrokkenheid van de Drapeniersdonk is heel mooi, daar ben ik van onder de indruk. Dat zij geld inzamelen voor onze deelnemers, maakt de sociale samenhang heel groot en dat is bijzonder."

Gemeente laat op zich wachten

De gemeente Apeldoorn stopt met de actie omdat ze geen externe subsidie meer krijgt om het te financieren. Wel wordt gekeken naar een vergelijkbaar maatschappelijk project. Wat Louis betreft is de gemeente daar veel te laat mee, maar met hoop op een nieuwe inzamelregeling gaat hij vol goede moed door met het inzamelen van blikjes.

“We gaan gewoon door, mensen kunnen bij mij blikjes inleveren en die bewaar ik in een magazijn. We hebben mensen die hieraan willen meewerken en dat laat ik niet zomaar wegvloeien, dat kan niet. En ik hoop dat de gemeente gauw een plan heeft.”