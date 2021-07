Wageningse Cultuur Zomer officieel van start

Kon het publiek vorig jaar vijf zaterdagen in augustus genieten van cultuur in de buitenlucht, deze zomer worden er gedurende twee maanden meerdere dagen per week voorstellingen gehouden. "Ik vind het fantastisch dat Wageningen er weer voor kiest om de cultuur te laten exploderen, deze zomer", aldus Van Engelshoven.

Het jaar 2020 was voor de culturele sector een ramp. Theaterdirecteur Loek Buys van de Junushoff in Wageningen berekende laatst dat hij 275 voorstellingen moest annuleren en doorschuiven. "Je wil podiumkunsten laten zien, en dat kon niet. De Wageningse musicus Jasper Somsen vond dat er in de zomer toch iets moest gebeuren. Hij is de initiatiefnemer geweest en is naar wethouder Anne Janssen gestapt. Zo is de eerste editie van de Wageningse Cultuur Zomer geboren."

Tomeloze inzet

Op vijf zaterdagen in augustus 2020 werden op meerdere plekken in de stad culturele activiteiten georganiseerd in de buitenlucht. Dat beviel zowel bij het publiek als de artiesten zo goed dat er dit jaar een tweede editie van de Wageningse Cultuur Zomer op de planken staat. Wethouder Anne Janssen is trots op het resultaat: "Dankzij de coronasteunmaatregelen van het Rijk en de tomeloze inzet van Wageningse cultuurmakers staat er nu een geweldig programma. De hele stad zal deze zomer een groot cultuurpodium zijn, zodat onze cultuursector de steun krijgt die het verdiend."

Demissionair minister Van Engelshoven is overtuigd dat de culturele sector weer tot bloei komt. "Mensen hebben ontdekt wat er gebeurt in de samenleving, wanneer cultuur even dicht is. We moeten ons realiseren dat de kwaliteit van de samenleving vooral ook wordt bepaald door kunst die vrij is en kunst die de ruimte krijgt. Zonder dat wordt de samenleving heel arm."

Het kabinet heeft maandag besloten over een nieuw steunpakket voor de cultuur. Dat loopt tot eind september. "We hopen allemaal dat we eind september geen beperkende maatregelen meer hebben. Maar mocht het nodig zijn dan gaan we er natuurlijk weer over praten", aldus Van Engelshoven.

In de haarvaten van de samenleving

Van Engelshoven is enthousiast over de tweede editie van de Wageningse Cultuur Zomer. "Dit is precies waarom we de culturele sector hebben gesteund. Cultuur moet in de haarvaten van de samenleving zitten en moet overal aanwezig zijn. Ik vind het fantastisch dat Wageningen er weer voor kiest om de cultuur te laten exploderen deze zomer."

Spinvis

Publiekstrekkers van de Wageningse Cultuur Zomer zijn onder andere Ellen ten Damme, Spinvis, Carel Kraayenhof en Wouter Hamel. Daarnaast is er breed scala aan theatervoorstellingen, exposities, silent disco’s, buitenfilms, taal-op-toneel en kinderactiviteiten. Ook worden her en der in de stad pop-up events gehouden.

De Wageningse Cultuur Zomer vindt plaats van 30 juni tot en met 22 augustus op vijf hoofdlocaties. Ondanks alle versoepelingen blijft ook in Wageningen 1,5 meter afstand de norm. Per optreden geldt er een maximum van 150 bezoekers.