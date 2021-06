Vette cheque voor Jeugdfonds van hardlopers in Gelderland

De Lente Loopchallenge in Gelderland heeft ruim 12.600 euro opgeleverd. Dat werd vandaag bekendgemaakt in Harderwijk door de initiatiefnemers Stichting Zevenheuvelenloop, de Gelderse Sport Federatie en Omroep Gelderland.

Het geld gaat naar Jeugdfonds Sport & Cultuur. De cheque werd symbolisch overhandigd aan de Gelderse ambassadeur van het fonds, oud-olympisch kampioen schaatsen Stefan Groothuis uit Voorst. Dit gebeurde op de atletiekbaan van AV Athlos.

Bijna het hele inschrijfgeld voor de Lente Loopchallenge kwam ten goede aan het Jeugdfonds. Groothuis: "Meer dan vijftig kinderen voor wie thuis geen geld is voor sport kunnen nu toch meedoen. Dat is geweldig! Alle kinderen moeten kunnen ontdekken wat ze leuk vinden, samen met vriendjes en vriendinnetjes."

'Lidmaatschap stilletjes opgezegd'

Tjienta van Pelt van de Gelderse Sport Federatie: "Juist door corona zijn sommige gezinnen financieel in de problemen geraakt, kinderen zeggen dan stilletjes hun lidmaatschap op. Terwijl het zo belangrijk is om van jongs af aan lekker te kunnen bewegen, daar zetten we ons voor in."

Door de versoepelingen is sporten in teams weer mogelijk. Directeur Alexander Vandevelde van de Zevenheuvelenloop: “In de tijd dat we geen evenementen mochten organiseren wilden we met onze stichting mensen blijven stimuleren om te bewegen. Dit is gelukt met het negen weken lange trainingstraject van de Lente Loopchallenge.”

Tijdens de challenge op 16 mei konden hardlopers die zich hadden aangemeld in hun eigen omgeving 5, 10 of 15 kilometer hardlopen. Bijna 1700 lopers deden mee.

