Zeventien duurzame doelen voor Achterhoek

Verbeter de wereld met duurzaamheidsdoelen op zeventien verschillende vlakken en begin in de Achterhoek. Naast de aanpak van de klimaatverandering gaat het bijvoorbeeld om het laten verdwijnen van armoede, gezondheidszorg voor iedereen en een duurzame landbouw. De zeventien Sustainable Development Goals zijn duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030, de zogenaamde SGD's, bepaald door de Verenigde Naties. Volgens John Berends, commissaris van de Koning, is de Achterhoek de eerste SGD-regio in Nederland: "Ik dacht het wel, al durf ik het niet helemaal met zekerheid te zeggen, maar de Achterhoek is zeker een voorloper en is in staat het te doen."



De commissaris tekende namens de provincie de intentieverklaring voor de Achterhoek als SGD-regio, evenals Boumans. "Een handtekening zetten is één, doen is twee", erkent de voorzitter van de Regio Achterhoek. "Het is ook een intentieverklaring, we moeten het in de praktijk nog laten zien. Gemeenten passen het al wel toe en in de Achterhoek kennen we het naoberschap. We gaan het promoten om andere mensen erin mee te krijgen." Berends denkt niet dat alle zeventien doelstellingen haalbaar zijn: "Want het zijn mondiale doelen. Maar de Achterhoek is een innovatieve regio die aan de stutten trekt en het echt heel goed doet."

💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: