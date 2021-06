Bruls sluit woningen om hennep, gezin met kinderen op straat

Na het ontdekken van de hennepkwekerijen in drie woningen in Nijmegen, moeten bewoners van twee woningen hun huizen uit. Foto: politie

Twee woningen in de Nijmeegse wijk Zwanenveld gaan drie maanden op slot op last van burgemeester Bruls. In beide huizen waren hennepkwekerijen ontdekt.

De woningen worden verzegeld, zodat niemand er in of uit kan. Bewoners van een derde woning in die wijk mogen in de woning blijven, omdat de hennepkwekerij tijdens de vondst 'niet meer in werking was'.

De bewoners die wel moeten vertrekken hebben tot volgende week de tijd om andere woonruimte te vinden. Het verzegelen gaat 7 juli in.

Kinderen zijn minderjarig

In een van de twee huizen wonen ook minderjarige kinderen. De rechter heeft bepaald dat sluiten toch mag. Daarmee wordt namelijk voorkomen dat in de toekomst weer hennep in die woning wordt geteeld, zo legt de gemeente Nijmegen uit.

Kruipruimtes uitgegraven

Burgemeester Bruls zegt dat onder de woningen de kruipruimtes waren uitgegraven. "Met alle risico’s van dien", aldus Bruls. "Ook bestaat er bij dit soort activiteiten risico op brandgevaar en waterschade. Dit soort criminaliteit wil ik bestrijden in iedere schakel van de keten. Eerder deze week is daarom ook al een illegale growshop gesloten.”

De politie vond de hennepkwekerijen in Zwanenveld na een tip via Meld Misdaad Anoniem.