Vitesse oefent in Zeeland en verliest van AEK Athene (3-1)

De wedstrijd maakte onderdeel uit van het trainingskamp dat Vitesse in Zeeland heeft belegd. De ploeg van trainer Thomas Letsch begon het duel in Zeeland zonder Riechedly Bazoer, maar wel met Oussama Tannane. Matus Bero, pas enkele dagen weer in training bij Vitesse, deed 20 minuten mee. Jakob Rasmussen bleef met lichte klachten aan de kant.

Enzo Cornelisse, die zijn contract verlengt met drie jaar, en aanvoerder Thomas Hajek vormden het centrale duo achterin. Vitesse had het lastig met het fysiek sterke AEK dat ook vroeg druk zette. De Gelderse subtopper kon nauwelijks onder die pressie uit spelen.

Geen publiek

Bij het oefenduel, waar geen publiek bij aanwezig mocht zijn, viel na ruim een kwartier de eerste Griekse goal. Uit een corner kwam de afvallende bal voor de voeten van Michalis Bakakis die niet twijfelde en van ongeveer twintig meter Jeroen Houwen klopte in de benedenhoek. AEK was duidelijk de baas op het veld.

Na ruim een half uur, met een stroef en slordig spelend Vitesse, kopte Dominik Oroz de gelijkmaker binnen. Ook die goal viel uit een hoekschop. Maar een minuut later stond AEK Athene alweer op voorsprong. Bij Vitesse zag de rechterkant er niet goed uit. Iedereen kwam te laat en Christos Albanis kon uiteindelijk simpel scoren. In de slotfase van de eerste helft kregen Tannane en Openda nog kansen op de 2-2, maar de twee blikvangers van het vorig seizoen misten.

Vitesse aan de bal tegen AEK in Burgh-Haamstede. Foto: Vitesse

Meer grip

In de tweede helft, met onder meer Bazoer, Maximilian Wittek en Sondre Tronstad op het veld, bleef AEK de betere ploeg. Ook de nieuwe aanwinsten uit Zwitserland Julian von Moos en Toni Domjoni kregen speeltijd. De Grieken wonnen echter ook in het tweede bedrijf meer duels, vonden elkaar makkelijker en Vitesse was, éénmaal zelf aan de bal, vooral slordig. Beide teams gaven weinig weg. Bij Vitesse bleven Hajek en keeper Houwen ook na rust nog binnen de lijnen. Naarmate de tweede helft vorderde, kreeg Vitesse wel wat meer grip op zonder tot grote kansen te komen.

Toch was in de slotfase de grootste kans nog voor de Grieken via voormalig AZ speler Tankovic, maar Houwen pareerde goed. Een paar minuten later besliste AEK het duel toch nog na een snelle omschakeling en een fout van Vitesse op het middenveld. Het eindstation was Theodosis Macheras.

Europees

Voor Vitesse is de voorbereiding op het nieuwe seizoen van extra belang omdat het op 5 en 12 augustus twee Europese wedstrijden speelt in de voorronde van de Conference League. Doel is de groepsfase halen van dat toernooi.

Opstelling 1e helft Vitesse: Houwen, Oroz, Cornelisse, Hajek, Manhoef; Gong, Vroegh, Tannane, Hernandez; Bero (Openda) en Darfalou