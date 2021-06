Arbeidsmigranten uit huis gezet na controle

In zes gemeenten in de Achterhoek en op de Veluwe is dinsdag een controle geweest bij in totaal 38 huisvestingslocaties van arbeidsmigranten. Daarna is in Gendringen een aantal arbeidsmigranten op straat gezet, zo bevestigt burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek.

"Er is nog wel het een en ander onduidelijk", geeft Van Dijk aan. "Er zijn gesprekken met de Inspectie SZW, politie en gemeente. Op basis daarvan kunnen we bepalen wat er moet gebeuren. Dat we ze aan een dak boven het hoofd moeten helpen of dat er iets met de verhuurder moet gebeuren."

Geen eigen identiteitsbewijs

Op basis van eerdere controles en signalen zagen de gemeenten dat arbeidsmigranten in bepaalde gevallen slecht worden gehuisvest en behandeld. In totaal zijn er 38 huisvestingslocaties gecontroleerd in Oude IJsselstreek, Apeldoorn, Berkelland, Doetinchem, Montferland en Voorst. Daaruit bleek dat een aantal van de arbeidsmigranten geen eigen identiteitsbewijs had.

"Ze zijn dan niet vrij om te bewegen, kunnen geen ander werk zoeken en ook niet terug naar huis", aldus Van Dijk. "Ze komen vaak uit Oost-Europa en zijn soms de taal niet machtig. Daardoor zijn ze kwetsbaarder."

'Eerlijke arbeidsmarkt garanderen'

Daarom is het volgens de burgemeester goed dat er dit soort controles zijn. "We willen zoveel mogelijk zicht op hun situatie hebben. Er zullen ook meer acties komen om een eerlijke arbeidsmarkt te garanderen."

Van Dijk geeft aan dat omwonenden daar ook een rol in kunnen spelen, bijvoorbeeld door overlast door te geven. "Mensen kunnen aangeven dat ze zien dat er veel mensen in een huis wonen. Wij willen voor alle arbeidsmigranten een eerlijke woon-/werkplek en hen beschermen tegen uitbuiting."

Schrijnende woonomstandigheden

Ook in Apeldoorn zijn misstanden geconstateerd: ook hier arbeidsmigranten die geen eigen identiteitsbewijzen hebben, arbeidscontracten in een taal die zij niet machtig zijn, geen huurcontracten aanwezig, meer personen in een woning dan is toegestaan en schrijnende woonomstandigheden.

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn: "Arbeidsmigranten hebben net als iedereen in Nederland recht op goede huisvesting, wettelijke betaling en ze moeten kunnen gaan en staan waar ze willen. Daarom hebben we tijdens deze controle gekeken of arbeidsmigranten goed gehuisvest zijn, of zij voldoende verdienen en of zij beschikken over hun ID-bewijs. Omdat de bevoegdheden van de overheidsdiensten elkaar aanvullen, konden we gezamenlijk de locaties grondig controleren. Waarmee we een beter beeld krijgen van de hulpvraag en wat zich afspeelt op deze locaties. Om zicht te blijven houden op eventuele arbeidsuitbuiting van arbeidsmigranten zullen we dergelijke controles vaker organiseren.”

Controle op drie adressen in Voorst

De controle in de gemeente Voorst vond plaats op drie adressen in het dorp Voorst. De adressen vormen samen één pand. "We troffen meer mensen aan dan we hadden verwacht. De meeste mensen bleken niet ingeschreven te staan en niet over huurcontracten te beschikken. Woonomstandigheden waren verre van optimaal, al dan niet schrijnend. Kleine kamers en camera's waarmee live meegekeken kon worden gekeken door de eigenaar. De wijze waarop mensen hun loon betaald krijgen wisselt sterk", aldus gemeentewoordvoerder Linda Simons.

