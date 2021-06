Ondernemer woedend om nieuwe geluidsnormen in Ermelo: 'Ik kan helemaal niets meer'

Een doorspoelende wc, een vaatwasser of het geluid van een stromende douche. Dat is zo'n 70 decibel. Of bijvoorbeeld het geluid van verkeer op afstand. Ondernemer IJme Woensdregt staat met zijn decibelmeter op het evenementenveldje 't Weitje: "Op dit moment zet hij 78 db neer. En dat is op een doordeweekse middag met alleen verkeer."

Dj

De gemeente Ermelo wil dat er na 21.00 uur niet meer geluid wordt gemaakt dan 70 decibel. Geen goed idee vindt de ondernemer die zelf in de evenementenbusiness zit. "Als je een dj hebt dan maakt hij herrie, want dat hoort bij het event. De regel is nu dat er 70 db gemaakt kan worden na negen uur 's avonds. Dat betekent dat een dj achterstevoren moet; die moet knallen voor 21.00 uur en daarna gaat hij eruit. Je kunt niets meer."

Overlast

De geluidsnormen zitten in de portefeuille van waarnemend burgemeester Dorine Burmanje van de gemeente Ermelo. Zij laat het volgende weten: "Wat voor de een als prettig wordt ervaren, wordt door een ander als overlast ervaren. Daarom is het lastig om het iedereen naar de zin te maken. Met het nieuwe door de gemeenteraad vastgestelde evenementenbeleid geven we organisatoren ruimte om mooie evenementen neer te zetten en houden we tegelijkertijd rekening met elkaar. De geluidsnormen zoals die er nu liggen, hebben we niet zelf bedacht, daar hebben we specialisten voor."

Protest

Er wordt al sinds 2018 gepraat over de geluidsnormen. Woensdregt is het wel een beetje zat en daarom wil hij donderdagavond een protest houden op 't Weitje. "Ja, het idee is dat we hier met elkaar laten zien hoe weinig geluid 70 db is. Dat we met 200 of 300 man op het veld al veel meer geluid maken dan nu in de normen staat. Als je na 21.00 uur nog maar 70 db kan produceren, dan kun je beter naar huis", aldus de ondernemer.

