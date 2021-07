Van het kastje naar de muur: Remco en Saskia's strijd tegen een pandjesbaas en tijdelijke buren

Sinds een jaar is er stress in het rijtjeshuis van Saskia en Remco van Krieken uit Arnhem. Hun buren zijn tijdelijke arbeidsmigranten die vaak van samenstelling wisselen en voor overlast zorgen. Hun verbazing groeit met de dag: “Blijkbaar mag dit gewoon in onze gemeente.”

Acht bedden staan er in het rijtjeshuis naast hen, afgescheiden met schotten. Sinds april vorig jaar wonen er steeds wisselende Poolse, Roemeense of Bulgaarse arbeidsmigranten. De migranten zorgen voor geluidsoverlast, stankoverlast en andere klachten. Remco en Saskia willen rust in de straat, maar gaan van het kastje naar de muur.

Pandjesbaas met meer dan 79 huurhuizen

Hun eerste stop was de wijkagent. Die verwijst ze naar pandjesbazen Zandvliet & Verlouw, een vastgoedduo dat panden opkoopt. Volgens hun website verhuren ze tenminste 79 huurhuizen in Arnhem, Apeldoorn en Tiel. Dat zijn vooral flats en appartementen, soms ook rijtjeshuizen.

Op één van de foto’s staat het nette voortuintje van Remco en Saskia. En dat van de buren. Reeds verhuurd, staat er onder. Verlouw verhuurt het pand aan een uitzendbureau voor arbeidsmigranten. Dat is gemakkelijk, zegt hij aan de telefoon. "Uitzendbureaus betalen netjes.”

Over de overlast die Remco en Saskia ervaren zegt hij: “Ik heb dat doorgezet naar het uitzendbureau. Zij huren het voor onbepaalde tijd. Wat daar gebeurt, valt buiten mijn zicht.” Hij is wel op de hoogte gebleven van de overlast, zo is te zien in het WhatsApp-contact dat hij met het echtpaar had. Zijn compagnon en hij herkennen zich dan ook niet in het beeld dat Remco en Saskia aan hun lot worden overgelaten.

Miljoenen omzet

De volgende stop is het uitzendbureau dat het huis huurt. Het heet Flexcraft, en is onderdeel van Horizon Groep, een belangrijke speler in de uitzendbranche. Veel arbeidsmigranten werken via hen in de vleessector. Horizon Groep heeft zo’n 8.000 medewerkers. Flexcraft had in 2019 een omzet van zo'n 255 miljoen euro.

Hun arbeidskrachten moeten ergens slapen. “Ik weet niet hoeveel mensen we huisvesten", zegt een medewerker van Flexcraft, die betrokken is bij het huis naast Remco en Saskia. Hij zegt dat er slechts twee dames in het pand verblijven. Remco en Saskia vertellen iets anders.

De Flexcraft-medewerker baalt van de toon waarop over arbeidsmigranten wordt gesproken. “Ze moeten ergens wonen. Ze verdienen een kans.” De problemen in het rijtjeshuis zijn inmiddels allemaal opgelost, zegt hij. "En anders hebben Remco en Saskia mijn nummer.” Maar volgens het echtpaar zijn de problemen helemaal niet opgelost. "Bij overlast zetten ze er nieuwe mensen in. En dan begint het weer van voren af aan."

Politie-inval en weinig steun van de gemeente

Remco en Saskia zoeken steun bij de gemeente. Meerdere klachten, een onbeantwoorde brief aan de burgemeester en vele meldingen bij de wijkagent later, doet de politie samen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) vorige maand een inval. Die constateren dat er geen vergunning op het adres is voor kamerverhuur. Daarom is er een brief uitgegaan naar de eigenaar, laat de ODRA weten, met het verzoek om een vergunning aan te vragen.

Ondertussen leeft de Arnhemse wethouder Ronald Paping met het echtpaar mee. Remco en Saskia zijn niet de enigen die dit overkomt, zegt hij. “Door de krappe woningmarkt kopen steeds meer beleggers pandjes op. We krijgen dan ook steeds meer van dit soort signalen.” Maar veel kan hij niet doen.

Verkamering mag niet meer zomaar in Arnhem, sinds er in december 2020 nieuwe regels zijn gaan gelden. Het pand naast Remco en Saskia was al vóór die tijd verhuurd. "Dus vallen zij helaas onder de oude regels."

De rechtsbijstand neemt het gevecht nu van Remco en Saskia over. Juristen van de Omgevingsdienst zijn inmiddels betrokken. Voor het Arnhemse echtpaar is het een bittere pil dat ze zo moeten vechten voor steun. “We wonen hier twintig jaar. Het enige dat wij willen is rust, veiligheid en onderhoud van onze buurt. De pandjesbaas en het uitzendbureau verdienen veel geld. Wij zitten opgezadeld met de ellende.”

Reactie

Uitzendbureau Flexcraft laat weten dat ze het voor Saskia en Remco heel vervelend vinden dat zij overlast ervaren. "En we begrijpen het gevoel van ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd te worden. Het is complex, doordat er meerdere partijen bij betrokken zijn. Vanuit Flexcraft zijn we altijd bereid opnieuw het gesprek met Remco en Saskia aan te gaan."

Vastgoedeigenaren Zandvliet & Verlouw laten weten dat ook zij altijd in gesprek zijn gebleven en met overlast aan de slag zijn gegaan. Zij herkennen zich niet in het beeld dat Remco en Saskia niet worden gehoord.

