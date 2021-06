Achterhoek pakt duurzaamheidsdoelen Verenigde Naties op

De Verenigde Naties (VN) heeft zeventien duurzaamheidsdoelen opgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030. In Nederland is de Achterhoek de eerste regio die hieraan meedoet.

De Sustainable Development Goals (SGD) moeten op diverse vlakken zorgen voor een ommekeer. Behalve de aanpak van de klimaatverandering worden er doelen gesteld als geen armoede meer, gezondheidszorg voor iedereen en gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

Voorloper

Volgens John Berends, commissaris van de Koning in Gelderland, is de Achterhoek de eerste SGD-regio in Nederland. "Ik dacht het wel, al durf ik het niet helemaal met zekerheid te zeggen, maar de Achterhoek is zeker een voorloper en is in staat het te doen."

De commissaris tekende namens de provincie de intentieverklaring voor de Achterhoek als SGD-regio, evenals Mark Boumans, voorzitter van de Regio Achterhoek. Verbeter de wereld en begin in de Achterhoek, maar het zijn vooralsnog papieren voornemers.

Promoten

"Een handtekening zetten is één, doen is twee", erkent Boumans. "Het is ook een intentieverklaring; we moeten het in de praktijk nog laten zien. Gemeenten passen het individueel op bepaalde terreinen al wel toe en in de Achterhoek kennen we het naoberschap. Maar we gaan het promoten om andere mensen erin mee te krijgen."

Berends denkt niet dat alle zeventien doelstellingen haalbaar zijn, want het zijn mondiale doelen. "Maar de Achterhoek is een innovatieve regio die aan de stutten trekt en het echt heel goed doet", zegt de commissaris, die de intentieverklaring nog niet wil uitrollen naar andere regio's in Gelderland. "Met de zes gedeputeerden lopen we alle gebieden al wekelijks na. Ik denk dat we eerst na een jaar in de Achterhoek de thermometer er maar eens in steken om te kijken hoe het gaat."

De SDG’s zijn:

1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede

2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

3. Gezondheidszorg voor iedereen

4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen

5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen

8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie

10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen

11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam

12. Duurzame consumptie en productie

13. Aanpak klimaatverandering

14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën

15. Beschermen van ecosystemen, bossen en bio diversiteit

16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken