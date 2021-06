Eén tip over explosie bij juwelierszaak in Nijmegen

De politie heeft één tip ontvangen over de explosie bij een juwelier aan Plein 1944 in Nijmegen. Dinsdagavond besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. In de nacht van vrijdag op zaterdag veroorzaakte de explosie een groot gat in de toegangsdeur van het pand.

Behalve juwelen verkoopt de eigenaar van de zaak aan Plein 1944 ook telefoons. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat één van de mensen die nauwe banden onderhoudt met de juwelier, vorige maand werd opgepakt bij een internationale operatie tegen versleutelde cryptotelefoons van het merk Anom.

De politie kan de link tussen die zaak en de explosie bij de juwelier nog niet bevestigen. "We zijn nog druk bezig om alles in kaart te brengen. Vooralsnog hebben we geen aanwijzingen dat die link er is, maar uiteraard nemen we het wel mee in het onderzoek", zegt een woordvoerder van de politie.

Op zoek naar drie mannen

In de uitzending van Opsporing Verzocht gaf de politie ook aan op zoek te zijn naar drie mannen, die rennend zijn gezien na de explosie. Of zij verdachten zijn of getuigen die schrokken van de ontploffing, weet de politie op dit moment niet. Daarom klonk dinsdagavond al de oproep aan de drie zich te melden.

Ook wordt gezocht naar een witte bestelbus, die mogelijk van de daders is. Het voertuig reed na de explosie vanaf Plein 1944 de Regulierstraat in, over het Quackplein, linksaf in de richting van het Keizer Karelplein. Mogelijk is hij vervolgens richting de A15 gereden.

