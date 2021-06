Hoe hoort het wél in een slachterij? 'Niemand heeft baat bij een krijsend, verdrinkend varken'

De beelden uit de slachterij in Epe, waar varkens worden geslagen, geschopt en met stroom bewerkt, hebben mede door D66 landelijke aandacht gekregen. Andere politieke partijen sloten zich aan bij het verzet en roepen de minister op tot actie. Dat het ook anders kan, bewijzen ze in de Achterhoek. Door traditioneel te slachten en zich minder blind te staren op winst wordt onnodig dierenleed voorkomen.

Varkens- en kippenhoudster Inge Vleemingh uit Halle brengt haar dieren al sinds jaar en dag bij een slachter in de buurt. Eerst in Zelhem, tegenwoordig in Zieuwent. "Slagers die nog op de traditionele wijze slachten en kleinschalig werken", verduidelijkt ze. "Waar jongens uit de buurt werken, die daar al jaren zitten en een goed loon krijgen. Ik kan er ieder moment naar binnen stappen en het gaat er gemoedelijk aan toe, op z'n Achterhoeks."

Op ouderwetse wijze gedood

Die omstandigheden zijn van belang, zegt Vleemingh. Op die manier rondt ze het proces van varkenshouden af op een manier die dicht bij haar staat. "Wij hebben anderhalf jaar lang goed gezorgd voor de varkens, dan wil ik niet dat ze in de laatste tien minuten nog een doodsstrijd moeten leveren. Niemand heeft toch baat bij een schreeuwend, krijsend, verdrinkend varken? De varkens die ik breng worden bij de slachterij één voor één in een hokje gelaten en met de elektrotang gedood - op de ouderwetse manier. Na een halve minuut is het klaar. In de grotere slachthuizen worden de dieren in grote groepen vergast, dit levert een doodsstrijd van een halve minuut op en soms zijn dan nog niet alle dieren gedood."

Bekijk de beelden die Varkens in Nood maakte in Epe. De tekst gaat verder onder de video.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) zegt dat dieren nooit mogen worden geslagen, geschopt of met stroomstoten mogen worden bewerkt. Al die handelingen vallen onder de noemer mishandeling en dat is verboden, evenals uithongering of verwaarlozing van dieren.

Dat een slachter kleinschaliger opereert, betekent niet automatisch dat de omstandigheden er beter zullen zijn. Vleemingh heeft echter alle vertrouwen in de werkwijze van de slachthuizen in de Achterhoek. In de basis gaat het, ook bij de kleinere locaties waar zij haar varkens naartoe brengt, natuurlijk om geld verdienen. Het doel heiligt echter niet alle middelen. "In sommige slachthuizen proberen ze de prijzen, onder druk van de afnemers, zover naar beneden te brengen dat het ten koste van de kwaliteit gaat. Dat is echt centenwerk en massaproductie", weet Vleemingh. "Ook ik zou mijn varkens elders goedkoper kunnen laten slachten, maar dat komt de varkens niet ten goede. Onze manier is duurder en kost meer tijd, maar dat geeft niet."

Geen vlees voor 4 euro per kilo

Bovendien is er een belangrijke rol weggelegd voor de consument, vindt Vleemingh. "We mogen onszelf best strenger aankijken. We wijzen graag, maar als je vlees voor minder dan 4 euro per kilo koopt, dan gaat dat altijd ergens ten koste van. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Misschien eet je geen vlees uit de supermarkt: dat kan. Maar ook dat saucijzenbroodje op het station of die goedkope bitterballen komen van bulkvlees uit grote slachthuizen. De supermarkten houden dat mooi afgeschermd, omdat het niet sexy is, maar je moet het eigenlijk niet willen kopen. Daar heeft altijd iemand pijn aan gehad."

Of de praktijken, zoals die door Varkens in Nood zijn waargenomen in Epe, ook in andere slachthuizen aan de orde van de dag zijn, kan de NVWA niet zeggen. Een woordvoerder van de autoriteit laat weten daar geen directe uitspraken over te kunnen doen. Op de stellingname van D66, dat wil dat het slachthuis in Epe zijn deuren sluit, wil de NVWA niet reageren. De woordvoerder zegt dat het niet aan de toezichthouder is om daar een mening over te vormen.

Zie ook: