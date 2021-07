Arbeidsmigranten als buren: 'Niet normaal wat wij in een jaar hebben meegemaakt'

Het begon met eieren, bierblikken en ketchup gooien. Daarna stond er iemand voor hun tuinpoort over te geven. Het vuilnis wordt niet weggegooid, de kliko’s liggen aan de weg. Op het dak van het schuurtje ligt kots. Daar vliegen nu meeuwen. En niemand ruimt het op.

Dit is de nachtmerrie van Remco en Saskia en hun twee zoons. Twintig jaar woonden ze tevreden in de Arnhemse wijk Presikhaaf, een rijtjeshuis met aangrenzende tuintjes. Totdat vastgoedhandelaren Zandvliet & Verlouw het huis naast hen kochten. Remco en Saskia hebben hen nooit ontmoet. "Maar we zijn wel de dupe."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Receptie van een slecht vakantiepark

Sinds vorig jaar verhuren Zandvliet & Verlouw het huis naast hen aan uitzendbureau Flexcraft. Die gebruiken het als slaapplaats voor vaak tijdelijke arbeidsmigranten. Die werken onder meer in de vleessector. "Polen, Bulgaren of Roemenen: om de paar weken hebben we nieuwe buren."

Zien Remco en Saskia nieuwe mensen met koffers of vuilniszakken arriveren, dan kloppen die vaak kort daarna op hun raam. “Ze vragen naar de supermarkt, de huisarts of apotheek. Ze weten niet hoe het vuilnis werkt. Soms zetten ze de zakken zo op straat. Alsof we de receptie zijn van een slecht vakantiepark.”

Brand en water in de meterkast

Onlangs stond een vuilniszak in de achtertuin in brand. “De brandweer was er snel bij, maar het huis is niet brandveilig. Soms slapen er wel acht mensen. Er zijn schotten geplaatst, zodat er meer mensen kunnen slapen."

Daar kwam een lekkage bij. “Het water uit hun douche liep door onze meterkast.” Wat bleek? “Het doucheputje zat met een kilo haar verstopt." Remco en Saskia zochten contact met de wijkagent, vonden uit wie de pandjesbaas was en voor welk uitzendbureau de arbeidsmigranten werkten. Maar dat bood geen oplossing.

Arbeidsmigranten de dupe

Remco vangt het water op, terwijl hij belt met het uitzendbureau. “Ik hoorde dat ze niet verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Vastgoedeigenaar Verlouw zegt dat hij geen zicht heeft op wat de huurders doen." Volgens Remco en Saskia doet hij niet veel om de situatie te verhelpen.

Het echtpaar gaat naar eigen zeggen inmiddels al maanden met hun klachten van het kastje naar de muur. Ze bellen het uitzendbureau, de vastgoedhandelaar of, als het de spuigaten uitloopt, met de politie. Ook zochten ze contact met verschillende loketten van gemeente Arnhem. “Iedereen toont begrip. Maar meer ook niet.”

Remco en Saskia willen een structurele oplossing: geen tijdelijke verhuur, maar gewoon goede buren met wie ze afspraken kunnen maken. “We willen rustig en veilig wonen.”

Uitbuiting

Remco heeft inmiddels burn-outklachten. Saskia wil graag zo snel mogelijk verhuizen. Hun jongste zoon slaapt het liefst bij opa en oma. “Je voelt je gewoon in de kou gezet.”

Terwijl zij strijden voor een oplossing, zien ze ‘de meest armoedige types’ voorbijkomen in het huis naast hen. “Laatst vroeg iemand mij om schoenen”, zegt Saskia. “Een ander vroeg een hoofdkussen. Ook al is het legaal, het lijkt verdacht veel op moderne slavernij.”

De arbeiders die tijdelijk in het huis naast hen verblijven maken lange uren, zegt ze. “We hebben met ze te doen. Maar we vinden het ook erg voor onszelf. Wij kunnen niet meer rustig wonen.” Saskia en Remco geven de strijd niet op en gaan inmiddels van loket naar loket. Later vandaag meer over hun strijd.

Wil je reageren? Of maak je iets vergelijkbaars mee? Mail dan naar research@gld.nl