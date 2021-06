Supermarktketen Boni breekt met in opspraak geraakt slachthuis Epe

Supermarktketen Boni is gestopt met het laten slachten van varkens bij slachterij Gosschalk in Epe. Dat maakt het bedrijf woensdag bekend.

De beslissing van de keten komt twee dagen nadat dierenrechtenorganisatie Varkens in Nood openbaar maakte dat in Epe dieren werden geslagen en geschopt en met stroomstoten werden bewerkt.

Dinsdag zei Boni nog dat het varkensvlees zou blijven afnemen van Gosschalk. "Onze klanten willen vlees", zei financieel directeur Frank Klören daarover tegen RTL Nieuws. "We hebben langlopende afspraken met boeren en kunnen die niet opeens stopzetten."

Een dag later is het bedrijf op dat standpunt teruggekomen. Boni laat weten de slachtactiviteiten onder te brengen bij een ander slachthuis, zoals eerder fastfoodketen McDonald's dat al deed. "De situatie bij Gosschalk is voor Boni onacceptabel en zeer teleurstellend. Dit geeft het bedrijf Gosschalk de gelegenheid orde op zaken te stellen en Boni kan haar verplichtingen aan de boeren blijven voldoen", valt te lezen in een verklaring van Boni.

Samenwerking verbroken

Financieel directeur Klören legt uit dat Boni de tijd heeft genomen zich te bezinnen, nadat Gosschalk 'hevig teleurstelde' als ketenpartner van de supermarkt. "We kunnen niet een hakbijl pakken en zeggen: dan stopt het hier. We hebben een verantwoordelijkheid naar alle ketenpartners: boeren, slachters, klanten en ons eigen bedrijf."

Uiteindelijk trok de supermarktketen, dat het hoofdkantoor in Nijkerk heeft, de conclusie dat de samenwerking met Gosschalk verbroken diende te worden. Klören kan niet zeggen naar welke slachterij de activiteiten nu zijn verplaatst. "Dat vind ik ook niet zo relevant", zegt hij. "Ik veronderstel dat de slachterijsector heel alert is. Je maakt goede afspraken met elkaar. En dat er om de tijd een ketenpartner kan zijn die je teleurstelt, dat is zo. De wereld is niet volmaakt."

