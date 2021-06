Marilijn mag geen tweede prik na allergische reactie: 'Ben op twee manieren de pineut'

Het is vrijdag 25 juni als de 31-jarige Marilijn haar eerste vaccinatie krijgt. Ze had uitgekeken naar dit moment, want ze wil haar steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus en ze wil net als iedereen weer mee kunnen doen in de maatschappij. Maar kort nadat ze haar prik met Pfizer krijgt, gaat het mis. "Ik voelde me misselijk worden, kreeg tintelende handen en ik merkte meteen dat dit een andere reactie was dan ik gewend was na een vaccinatie."

Eerst dacht ze nog aan een bijwerking, maar toen ze later in de auto zat zwol haar tong op en leek haar keel dicht te trekken. "Ik raakte in lichte paniek: er gaat me toch niets ernstig gebeuren?" Eenmaal thuis aangekomen belt ze met de huisartsenpost. Een ernstige allergische reactie, was de eerste conclusie aan de andere kant van de lijn. Medicijnen brachten de Nijmeegse er vervolgens weer bovenop, maar een tweede vaccinatie zit er niet meer in.

Tweede prik levensgevaarlijk

"Ik heb de volgende dag gelijk met de medicus van de GGD gebeld over het vervolg van het vaccinatietraject. Hij was helder: de tweede vaccinatie zou voor mij levensgevaarlijk zijn." Een tweede prik kan ze dus vergeten, maar hoe het nu verder gaat, kan niemand haar vertellen. Uiteraard volgt er een bezoek aan de allergoloog, om uit te zoeken wat de reactie triggerde, maar daar kan ze pas over een half jaar terecht.

Marilijn zocht informatie op bij de GGD. Foto: Omroep Gelderland

Naast het gegevens dat niemand haar kan vertellen hoe ze alsnog volledig bescherm kan worden tegen het virus, heeft het ook praktische gevolgen. "Ik kan dat vaccinatiebewijs niet halen, terwijl mijn gezin dat wel kan. Dat vind ik echt heel stom. Want ik ben echt niet de enige dit dit overkomt. Tuurlijk, het is zeldzaam; een allergische reactie. Het gebeurt bij de meeste mensen gelukkig niet, maar als het gebeurt ben je op twee manieren de pineut."

Tegen Marilijn werd gezegd dat er honderden mensen in deze situatie zitten. Ook bij Lareb, het bijwerkingencentrum waar ook dit soort reacties gemeld kunnen worden, hebben een kleine 200 mensen zich gemeld met soortgelijke klachten.

RIVM: Nog geen alternatief voor mensen die ernstige allergische reactie krijgen

Navraag bij een GGD-arts leert dat het een complexe situatie is. Ook het RIVM heeft nog geen oplossing. "Er is nu geen alternatief voor mensen die echt een ernstige allergische reactie krijgen", laat een woordvoerder aan Omroep Gelderland weten.

Ook de vraag of deze groep mensen bijvoorbeeld een ander vaccin als tweede dosis zou kunnen krijgen is nog niet beantwoord. "Voor dit retro-logisch vaccineren wachten we nog op een advies van de Gezondheidsraad, maar ook dan blijft de vraag waar die allergische reactie door is veroorzaakt en ga je dat ook niet krijgen van een ander vaccin?", luidt de reactie. Toch benadrukken ze bij het RIVM wel dat ook één prik voor een deel bescherming brengt.

Geen vaccinatiepaspoort

Maar met die gedeeltelijke bescherming krijgt Marilijn volgens de huidige regels nog niet de twee groene vinkjes die nodig zijn voor een vaccinatiepaspoort. "Ik wil me heel graag volledig laten vaccineren, maar het kan dus niet, er is geen protocol voor. 30 juli zou ik de tweede prik krijgen, daar keek ik echt naar uit. Met mijn gezin op vakantie en meedoen met de rest, ik baal er echt van."

De Nijmeegse hoopt dat er vanuit de overheid iets voor deze gevallen wordt bedacht. Vooralsnog lijkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het antwoord niet te hebben. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van onze redactie, bleef een inhoudelijk antwoord uit.

