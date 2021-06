Nieuwe controles bij afgeperst fruitbedrijf in Hedel? 'We gaan eerst evalueren'

Het is nog onduidelijk of de gemeente Maasdriel de termijn van het 'veiligheidsrisicogebied' bij Hedel verlengt. Vrijdagochtend loopt de termijn af.

De burgemeester van Maasdriel wees in mei een gebied bij Hedel aan als 'veiligheidsrisicogebied'. Binnen een veiligheidsrisicogebied mag de politie iedereen preventief fouilleren op verboden wapenbezit. De politie kan dan dus personen fouilleren zónder dat er een concrete verdenking tegen die persoon bestaat. Normaal mag de politie je niet zomaar fouilleren.

Bij het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied moet een burgemeester aangeven tot wanneer die maatregel geldt. Dat is nu tot aanstaande vrijdag 2 juli, om 9.00 uur 's ochtends. In mei en juni zijn er op basis van die maatregel door de politie verschillende keren grote nachtelijke verkeerscontroles gehouden.

Afpersing fruithandel

De burgemeester nam de maatregel in de strijd tegen de afpersers van fruithandel De Groot in Hedel. De eigenaren en oud-medewerkers van de fruithandel in Hedel worden sinds de zomer van 2019 geconfronteerd met zware bedreigingen en aanslagen. Toen werd een lading cocaïne aangetroffen in een van de fruittransporten en heeft het bedrijf de politie ingelicht. Afpersers eisten via sms-berichten een vergoeding voor de geleden schade van 1,5 miljoen euro. Sindsdien zijn woningen beschoten en vond iemand een handgranaat bij de voordeur.

Verlenging onduidelijk

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er nog geen beslissing is genomen over het al dan niet verlengen van de termijn: "Zolang we in de looptijd zitten, kunnen we daar geen uitspraken over doen."

Als de termijn afloopt, wordt er eerst geëvalueerd en daarna wordt er pas een beslissing genomen, volgens de woordvoerder. Zij kan dus ook niet zeggen of er komend weekeinde weer nachtelijke controles zullen zijn.

