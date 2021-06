Zestien kilometer lange Sonsbeek-beeldententoonstelling bijna van start

De twaalfde editie heet Sonsbeek 20->24. Met de thema's arbeid en geluid wil artistiek directeur Bonaventure Soh Ndikung Arnhemse verhalen verbinden met verhalen uit de hele wereld. De expositie wordt nu opgebouwd.

Er zijn verschillende kunstroutes die bezoekers straks kunnen lopen van het centrum van Arnhem, via de stadsparken Sonsbeek en Zypendaal en Schaarsbergen naar het Nationale Park de Hoge Veluwe en het Kröller Müller Museum in Otterlo. In totaal is de tentoonstelling 16 kilometer lang.

Kunstenaars uit verschillende plekken in de wereld hebben speciaal voor deze expositie nieuwe kunstwerken gemaakt. Ook zijn er tentoonstellingen te bezichtigen op verschillende plekken in de stad, zoals in Museum Arnhem en cultureel centrum Rozet.

Labyrint van bierkratten

Een opvallend kunstwerk is nu al zichtbaar in park Zypendaal. Daar verschijnt een Labyrint, een type doolhof, van gestapelde bierkratten.

Kratten vormen doolhof in park Zypendaal. Foto: Omroep Gelderland

300.000 euro extra

De provincie Gelderland en de gemeente Arnhem hebben samen 300.000 euro extra neergelegd om de tekorten voor de tentoonstelling in Sonsbeek en omgeving op te lossen. In totaal kost deze expositie tot nu toe 2,5 miljoen euro.

Vrijdag is de opening van de tentoonstelling. Tot half september zijn er diverse programma's en kunstwerken te bezichtigen of te horen. Daarna volgt een programma met nieuwe tentoonstellingen en evenementen tot in 2024.

Voor het eerst kiest het kunstgezelschap ervoor om ieder jaar kunstwerken te laten zien en nieuwe programma's jaarlijks aan te bieden. De jaren ervoor was er om de vier jaar een expositie en daar bleef het dan bij.

De eerste openluchttentoonstelling in park Sonsbeek startte vlak na de Tweede Wereldoorlog, in 1949, voor getraumatiseerde inwoners van Arnhem. In dat jaar kwamen er 125.000 mensen naar de expositie. De laatste editie, in 2016, trok 150.000 bezoekers.

