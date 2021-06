Opknapbeurt voor regenboogzebrapad Dieren

Het regenboogzebrapad in Dieren krijgt een opknapbeurt. Het pad aan de Wilhelminaweg werd in 2016 geopend en is inmiddels versleten.

GroenLinks-fractievoorzitter Tim Endeveld stelde vragen over het regenboogbeleid van de gemeente vanwege de ophef rond de omstreden anti-homowet in Hongarije. Een van die vragen was wanneer het zebrapad opgeknapt zou worden.

Wethouder Marc Budel gaf als antwoord dat de offerte opgevraagd is, maar dat die enige tijd op zich heeft laten wachten omdat de markt overspannen is door grote drukte bij aannemers. Inmiddels is duidelijk dat het zebrapad direct na de zomer een verfbeurt krijgt.

In het verlengde van de opknapbeurt was Endeveld ook benieuwd waarom er geen regenboogpaden in andere kernen van de gemeente aangelegd zijn. Dat was vijf jaar geleden wel de bedoeling. Volgens Budel is dat niet gelukt omdat er vanuit de andere dorpen geen of onvoldoende interesse getoond werd. Burgemeester Carol van Eert vulde hem aan dat er opnieuw gekeken wordt of er in andere kernen ook een regenboogzebrapad kan komen, daarvoor wil de gemeente geld vrij maken binnen de begroting.

Steun aan LHBTIQ+-gemeenschap

Naast de zebrapaden steunt Rheden de LHBTIQ+-gemeenschap ook op andere momenten. Er wordt gevlagd op coming out day (11 oktober) en wanneer de gemeente de regenbooggemeenschap wil steunen. Een van die momenten was afgelopen weekend, toen het Nederlands Elftal in Hongarije tegen Tsjechië speelde.