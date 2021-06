Een speeltuin voor haar gehandicapte kind, deze moeder kreeg het voor elkaar

Van alle speeltuinen is 90 procent niet toegankelijk voor kinderen met een handicap. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en Willemijn van Houts-Van de Zedde, de moeder van een meisje uit Apeldoorn, komen daartegen in opstand. Carla Heiwegen begrijpt hun strijd maar al te goed.

Ruim veertig jaar geleden ervaarde Carla in haar woonplaats Veenendaal al het gemis van een speeltuin waar haar gehandicapte zoon in kon spelen, zo zegt ze op Radio Gelderland. Na een verhuizing kwam het gezin in een mooi, aangepast huis te wonen. "Liep ik het hek uit, liep ik zó een speeltuin in. Mijn zoon kon daar vanuit zijn rolstoel wel op uitkijken, maar hij kon er nergens in", roept Carla in herinnering. "Dat was best heel zielig om te zien. Zijn anderhalf jaar jongere broertje kon er wel in, dat deed zeer."

Uit de rolstoel getild

Af en toe tilde Carla haar zoon uit zijn rolstoel en zette ze hem op de toestellen in de speeltuin. "Maar dan merk je dat het niet 'samen spelen' is. Dat heeft er best wel ingehakt. Ik ben toen naar het gemeentehuis gegaan en heb daar een wethouder gesproken, met de vraag of er niets aan te doen was. Maar dat kostte allemaal veel geld en was best een toestand", weet Carla nog.

Na twee weken stond er een wipkip waar mijn zoon ook op kon

De wethouder zegde toe dat hij zijn best zou doen voor het gezin en er nog op terug zou komen. Vier weken later was Carla's geduld op en legde ze opnieuw contact, maar nu met toenmalig burgemeester Wiechers. Ze mocht na twee weken langskomen en deed haar verhaal opnieuw, nu met foto's bij de hand. Dit keer had Carla wél succes.

"Na twee weken stond er een wipkip waar mijn zoon ook op kon. En we kregen touwen waarin zijn rolstoel kon worden gehangen, zodat hij kon schommelen. En niet alleen hij had er plezier van; alle kinderen in de speeltuin vonden het prachtig. Dat was helemaal goed. Met een beetje medewerking moet er toch veel te doen zijn", vindt Carla, die hoopt dat ook Willemijn Van Houts-Van de Zedde en haar 6-jarige dochter Naomi er iets aan hebben.

Inzamelactie in Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft geen beleid wat betreft toegankelijkheid van speeltuinen. Bij slechts vier speeltuinen in de gemeente kunnen kinderen met een handicap terecht. Daarom is Willemijn zelf een inzamelactie begonnen om geld voor een speeltuin in haar wijk bij elkaar te krijgen.

Carla, die Veenendaal later verruilde voor Lunteren, hoopt van harte dat het Willemijn zal lukken. "Zo'n grote stad als Apeldoorn, dat moet toch niet zo moeilijk zijn? Zet er een toestel bij, of regel het anders voor die mensen. Ik denk dat ze tegenwoordig nog steeds niet goed nadenken: ze bouwen wel aangepaste huizen, maar de speeltuin wordt niet aangepast. Eigenlijk kan dat toch niet?"

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met Carla Heiwegen.