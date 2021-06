Bijenhouder Erik bestolen van zijn levenswerk: 'Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg'

"Ik hoorde de bijen huilen toen ik bij ze kwam. En ik zag het aan de kasten. Ze stonden een beetje scheef en eentje had het deksel er ook scheef op staan. Dat gebeurt mij nooit, never, niet. Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg." Bijenhouder Erik Sonneveld (69) uit Brummen is brutaal bestolen van meerdere uiterst waardevolle bijenkoninginnen. De schok is groot.

Sonneveld houdt al jaren bijen. Onlangs deed hij de schokkende ontdekking van de diefstal uit zijn kasten. Het gaat om zes moeren, koninginnen van de 'hoogste graad die je maar verzinnen kunt', legt Sonneveld uit. "Die komen uit Denemarken en ze vormen eigenlijk het hart van álle bijen die ik op stal heb staan. Uit die koninginnen teel ik nieuwe koninginnen, om andere bijenvolken het gedrag te geven dat die koningin heeft."

Wie zijn koninginnen gestolen heeft, weet de imker niet. Eén ding weet hij wel zeker: de dief is iemand die er verstand van heeft. "En die heel geraffineerd is. Het klinkt misschien raar voor mensen die er geen verstand van hebben, maar je kunt communiceren met bijen. Ik heb ze horen huilen. Dat is werkelijk zo", verzekert Sonneveld. "Ze huilen omdat de koningin er niet meer is en worden radeloos."

Ten dode opgeschreven

De bijen die hij nu nog over heeft, zijn volgens de imker ten dode opgeschreven. "Over zes weken is het hele volk dood. Een bij leeft maar zes à zeven weken. En als het heel heet wordt, halen ze dat niet eens", sipt Sonneveld.

De enige oplossing voor nu, zegt de Brummense imker, is zo snel mogelijk contact te leggen met Denemarken. "En dan kijken wat er te krijgen is aan zuivere moeren. Maar ik denk dat het heel erg lastig wordt. De bijen die ik zoek, zijn op dit moment niet voorradig. Waarschijnlijk gaat het me weer een jaar kosten, voordat ik weer kan beginnen met het zuiveren van de bijen waarmee ik bezig was."

Of het nog goed komt? Sonneveld zal er alles aan doen. Wel raakt het hem, twee weken na de onopgeloste bijenroof, nog steeds diep. Hij kan er met zijn hoofd niet bij. "Het duurt een jaar voor ik mijn goede koninginnen weer terug heb. Waarom doe je dit? Waarom?"

Luister naar de radioreportage: