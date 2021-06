'We zijn er nog niet', experts waarschuwen voor deltavariant van coronavirus

Verplichten van mondkapjes gaat niet meer, nu de landelijke verplichting er sinds de invoering van de versoepelingen afgelopen weekend af is. Daarom doen ze in het Radboudumc een dringend beroep op mensen om het mondneusmasker, dat ze bij binnenkomst krijgen uitgereikt, wel op te doen in het ziekenhuis. Ze wijken daarmee af van veel andere ziekenhuizen in de provincie. Alleen ziekenhuis Rivierenland in Tiel vraagt bezoekers ook nog een mondkapje op te doen. Dat mag nu wel weer een eigen (stoffen) mondkapje zijn. "Maar dat kan zo weer veranderen", wijst een voorlichter op het risiconiveau van de veiligheidsregio, waar ook naar gekeken wordt.

Angst voor nieuwe golf na de zomer

Versoepelen in een ander tempo, zo noemen ze het in het Radboudumc. Vooral om de kwetsbaren binnen de muren van het ziekenhuis te kunnen blijven beschermen, maar ook omdat de deskundigen ervan overtuigd zijn dat het niet verstandig is om alle reddingsvesten overboord te gooien. "We moeten ons niet gedragen alsof we er al zijn", zei Alma Tostmann, epidemioloog van het Radboudumc al.

Ook haar collega hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten, Chantal Bleeker is voorzichtig: "De cijfers zien er echt veel beter uit, maar we hebben ook nog die besmettelijkere deltavariant die langzaam maar zeker toch ook hier de overhand zal krijgen. Dat kan wel degelijk nog roet in het eten gooien voor de mensen die nog niet gevaccineerd zijn."

Kijk naar de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Ook OMT-lid en microbioloog Andreas Voss vreest voor een nieuwe opleving van de cijfers. "Ik ben bang dat we heel snel na de zomer, misschien al eerder zelfs, zullen zien dat er weer een golf of golfje komt." Volgens hem is er te veel euforie. "Alle remmen zijn nu los, het mag echt wat gematigder, want covid is echt niet weg. De boodschap van afstand houden, testen bij klachten en basisregels volgen, die lijkt echt verdwenen te zijn."

OMT-lid Andreas Voss: "Dat ik me zorgen maak, is duidelijk"

Hij was verrast over de manier hoe de versoepelingen gebracht zijn. Voss, die verbonden is aan het Nijmeegse CWZ ziekenhuis en het Radboudumc, had gehoopt dat het kabinet meer benadrukt had dat de finish weliswaar in zicht is, maar dat we er echt nog niet zijn. "Misschien hadden ze er voor moeten kiezen om net iets minder los te laten, dan wat kan op dit moment. Alleen al voor het signaal dat ze daarmee afgeven. En dat is nu eigenlijk niet meer te herstellen." Voss doelt daarmee ook op de deltavariant die in landen als Israël, Portugal en Engeland zorgt voor een flinke piek in de besmettingen.

"Ik ben ervan overtuigd dat er ook hier een stijging komt in de besmettingen door de nieuwe variant. We kunnen genieten, maar dan wel met mate. De basis is afstand houden en dat mogen mensen echt niet vergeten. Als het mondkapje nodig is om mensen afstand te laten houden, dan is dat zeker nuttig. Maar dat ik me zorgen maak, is duidelijk."

Zie ook: Ons liveblog over het coronavirus