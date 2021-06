Leo (81) is al zijn hele leven gek op knijpkatten

Zachtjes begint het apparaatje in Leo’s hand te spinnen. Hoe harder hij knijpt, hoe feller het lampje aan de voorkant begint te branden. "Omdat mensen het geluid dat het maakt op het spinnen van een kat vinden lijken, is het de knijpkat gaan heten", vertelt Leo.

"Als ik de oude katten binnen krijg ga ik kijken of het nog bruikbaar is. Heel vaak is dat niet zo. Dan haal ik onderdelen uit de kat die ik nog wel zou kunnen gebruiken. Met die onderdelen kan ik een andere kat weer werkend maken. Dus van twee oude katten kan er er weer één werkende maken. Het zijn kleine monumentjes die weer in ere hersteld moeten worden."

Bekijk de beelden. De tekst gaat verder onder de video.

De eerste herinnering

De eerste keer dat Leo in aanraking kwam met de knijpkat is hem voor het leven bijgebleven. "Ik was 5 jaar oud en met mijn broer op ontdekkingstocht in huis. Toen we op de slaapkamer van onze ouders waren vonden we een klein apparaatje. We wisten niet wat het was en toen we er mee gingen spelen ging er een lampje branden. Maar terwijl we met de knijpkat aan het spelen waren ging het luchtalarm op de Vondellaan in Arnhem af. We schrokken zo dat we de kat hebben laten vallen en weg zijn gegaan. Later bleek dit de start van Market Garden te zijn geweest." Een eerste ontmoeting die hij niet zal vergeten.

Restaureren

Om zoveel mogelijk katten te kunnen repareren deed Leo een oproep bij Gelderland Helpt voor oude knijpkatten. "Het gaat mij vooral om de kleine onderdelen zoals de tandwielen en allerlei schroefjes. Die kan ik goed gebruiken om weer andere knijpkatten te restaureren."





