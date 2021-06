McDonald's stopt per direct met rundvlees van fout slachthuis

Beeld dat undercover werd gemaakt in de slachterij in Epe. Foto: Varkens in Nood

Fastfoodketen McDonald's stopt met onmiddellijke ingang met de afname van rundvlees van slachthuis Gosschalk in Epe. Het bedrijf doet dat nadat Gosschalk in opspraak is geraakt vanwege dierenmishandeling. Undercoverbeelden van dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood toonden dat aan.

Varkens in Nood sloeg maandag alarm over het slachthuis in Epe. McDonald's heeft ook kennis genomen van de misstand en is direct overgegaan tot actie. "Nadat we de beelden hebben gezien, waren we enorm geschokt en geschrokken. Dit is niet acceptabel. We zijn direct gestopt met het afnemen via onze toeleverancier van rundvlees van Gosschalk. Dierenwelzijn heeft bij ons de hoogste prioriteit", zegt de woordvoerder van McDonald's.

Volgens haar gaat het om ongeveer 20 procent van het rundvlees in de reguliere hamburgerproducten in Nederland. McDonald's wil dat de zaak grondig wordt onderzocht.

Roep om sluiting

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) wil dat slachthuis Gosschalk per direct dicht gaat.

De Groot stelde dinsdag vragen aan de Tweede Kamer tijdens het vragenuurtje. In gesprek met Omroep Gelderland legt hij uit dat hij de beelden uit het slachthuis afschuwelijk vond. "Varkens die op hun kop geslagen worden met peddels, stokken die eigenlijk bedoeld zijn om de dieren vriendelijk door het slachthuis te leiden. Varkens die aan hun oren door het slachthuis worden getrokken, wanneer ze niet meer kunnen lopen. Koeien die stroomstoten van 5000 volt krijgen, op plekken waar het eigenlijk niet mag...", somt De Groot somber op.

Buiten het zicht van camera's

Wat hem ook stoort, is de manier waarop de medewerkers van het slachthuis te werk gaan. "Buiten het zicht van de camera's. Zelf zodanig, dat ze instructies kregen: dáár moet je het niet doen, want daar zit een camera en dan kan de controleur meekijken. Dat is echt... waar ben je dan mee bezig?", vraagt het Kamerlid zich hardop af.

Zie ook: Medewerkers slachthuis schoppen, slaan en geven stroomstoten aan dieren

De undercoverbeelden die Varkens in Nood openbaar maakte staan niet op zichzelf. "Gelukkig erkende de vertegenwoordiger van het kabinet dat ook", zegt De Groot. "Dit soort zaken krijgen we helaas veel te vaak in beeld. Ik hoor ook berichten dat er wrak vee wordt aangeboden: koeien die niet meer kunnen lopen worden tóch op transport gezet. Dat mag niet. En als het warm is, komen er elke keer beelden terug van dieren die ontzettend veel hittestress krijgen door het transport naar het slachthuis."

Failliet landbouwsysteem

Dieren worden de dupe van een failliet landbouwsysteem, betoogt De Groot. Hij pleit voor een eerlijke boterham voor boeren in een ander systeem, waar snelheid en intensivering minder belangrijk zijn. De huidige situatie gaat ten koste van de boer, de natuur en de dieren, vindt hij. "En, nog belangrijker: de afnemers van het slachthuis - supermarkten, slagers, McDonald's - moeten zelf ook verantwoordelijkheid nemen en eisen dat er op nette wijze met de dieren wordt omgegaan."

Eén van de afnemers van Gosschalk, waarover Kamerlid De Groot spreekt, is Stichting Het Wroetvarken. Bij de stichting zijn negentien deelnemers aangesloten: slagers en zogenaamde varkensvleesvermeerderaars. Samen vormen ze een gesloten keten en voeren ze vlees aan. Woordvoerder Jos Groothedde uit Heerde zegt dat hij zich wild geschrokken is van de beelden van Varkens in Nood.

Alle registers open

"Daar worden wij niet vrolijk van, die beelden doen je beven. En dat zijn wij als stichting ook niet gewoon", zegt Groothedde. Als eerste actie heeft de stichting besloten niet langer varkens voor de slacht aan te bieden bij de slachterij in Epe. "Dat gaat morgen al in. We zijn ons nu aan het beraden wat er hierna gaan doen, maar dit wilden we als eerste doen. In een situatie als deze moet je al je registers opentrekken", vindt Groothedde.

Zie ook: 'Dit is smeerlapperij', Kamer wil dat fout slachthuis direct wordt gesloten

Stichting Het Wroetvarken heeft al meerdere besprekingen achter de rug met slachterij Gosschalk, waarin zorgen op tafel zijn gelegd. "Ze moeten nu zorgen dat ze heel wat dingen op orde gaan krijgen. Wanneer ze dat lukt, weet ik niet. Maar dat gaan we nu ook niet afwachten."

D66-Kamerlid De Groot zegt dat de vragen die hij dinsdag stelde over de slachterij Kamerbreed werden gedragen. "Iedereen die de beelden heeft gezien, zegt dat dít niet de bedoeling is. Dit slachthuis moet je sluiten, ook als signaal naar andere slachthuizen. Ik hoop dat dat gebeurt. De minister heeft daartoe bevoegdheid. De minister kan de erkenning van het slachthuis intrekken, de wettelijkheid mogelijkheden zijn er."

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met Tjeerd de Groot. Luister het hele gesprek terug.