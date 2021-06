Judoka Tessie Savelkouls had 1 procent kans om weer normaal te lopen, nu gaat ze naar de Spelen

"Die getallen zeggen mij niet zoveel", reageert Savelkouls nuchter, enkele uren nadat ze te horen heeft gekregen dat ze naar de Spelen mag. "Voor mij kwam het niet echt als een verrassing. Ik ben vooral blij en opgelucht, omdat het nu zeker is dat ik naar Tokio mag. Dat ik me niet meer af hoef te vragen of het goed genoeg is."

Scheur in zenuw

De 29-jarige judoka raakte in februari vorig jaar zwaar geblesseerd aan haar rechterbeen tijdens een wedstrijd in Parijs. Ze verliet de mat per brancard en werd direct in de Franse hoofdstad geopereerd. Een paar weken na de acht uur durende operatie kwam er ook nog een scheur in de zenuw aan het licht.

Zie ook: Einde carrière dreigt voor Savelkouls, judoka kan misschien niet meer normaal lopen

Ondanks de slechte vooruitzichten van de artsen, bleef Savelkouls geloven in een comeback op de tatami. "Natuurlijk was het afgelopen jaar heel zwaar. Maar ik heb er gewoon alles aan gedaan om te herstellen. In het begin ben je vooral bezig met weer normaal kunnen lopen. Maar als het stapje voor stapje steeds beter gaat en meer kunt, vraag je je wel af: waar houdt dit op?"

Nog altijd beweegt Savelkouls niet helemaal als voor haar blessure. "Maar ik heb geen pijn meer. Alles is sterk en stabiel. Ik heb wat dingen moeten aanpassen, maar ik voel me goed. Anders zou ik ook niet naar Tokio mogen."

'Ongelooflijke prestatie'

Savelkouls is samen met Sanne Verhagen voorgedragen door het bondsbestuur bij sportkoepel NOC*NSF. Acht andere judoka's waren al zeker van deelname. "Tessie heeft een ongelooflijke prestatie geleverd. De wijze waarop Tessie haar revalidatie zowel fysiek als mentaal heeft aangepakt, is indrukwekkend. Stap voor stap is zij dichter bij haar doel gekomen", zegt directeur topsport Tjaart Kloosterboer van de judobond.

Zie ook: Judoka Savelkouls hervat training na zware blessure en hoopt op Spelen

Afgelopen mei hervatte de judoka al de reguliere training op Papendal. De afgelopen week legde ze tijdens een internationale trainingsstage haar laatste test af. "Onze olympische coaches geven unaniem aan dat Tessie klaar is voor de Spelen. Samen met de bevindingen van de medische staf heeft dat geleid tot het besluit om Tessie mee te nemen naar Tokio", zegt Kloosterboer.

Tessie Savelkouls (rechts) in haar laatste wedstrijd tegen de Française Romane Dicko. Foto: ANP

Op 30 juli mag de judoka aantreden op de Spelen in haar gewichtsklasse boven de 78 kilogram. Het wordt haar eerste wedstrijd sinds het in februari vorig jaar zo fout ging. "Ik had misschien liever nog iets langer de tijd gehad, maar het is goed zo. Als de Spelen niet waren uitgesteld, had ik natuurlijk nooit gered."

Ik ga er alles proberen uit te halen

Al over twee weken gaat ze samen met judoka Sanne van Dijke richting Tokio. "Wij zijn de eersten die gaan. Het is de bedoeling dat we eerst een week buiten het Olympisch dorp trainen." De voorbereiding is volgens haar verder niet heel anders dan anders, ook al wordt het haar eerste wedstrijd in anderhalf jaar tijd. "Ik heb al zoveel wedstrijden gehad, dat ik wel weet hoe het werkt. Ik ga het op dezelfde manier benaderen."

Savelkouls deed in 2016 al mee aan de Olympische Spelen in Rio, waar ze naast een medaille greep. De vraag is of er nu wel een plak in zit. "Het grote doel, het halen van de Spelen, heb ik gehaald. Nu ga genieten van de weg ernaartoe. Ik probeer in Tokio op mijn best te zijn en er alles uit te halen."