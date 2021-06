Daklozen krijgen coronavaccin: 'Er wordt ook aan ons gedacht, dat is fijn'

Het was dinsdagochtend een komen en gaan van mensen in de Lutherse Kerk in Nijmegen. Maandag kwamen al 46 mensen tussen 08.00 en 11.00 uur een prik halen. De GGD Gelderland Zuid richt zich deze ochtend nog een keer dezelfde specifieke doelgroep en verwacht dezelfde opkomst.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Voor Wendy Broeren, werkzaam als GGD-verpleegkundige, zijn het bijzondere dagen. Ook het feit dat er mensen komen vandaag, want het gaat immers ook om mensen die binnen het zorgcircuit niet bekend zijn. Toch hebben ze de weg naar de kerk gevonden en alle reden om zich met een vaccin tegen corona te willen beschermen.

'We mogen een keer meedoen'

"De doelgroep is niet extra kwetsbaar om corona te krijgen of daar ernstig ziek van te worden. Mensen hebben wel het gevoel van: we mogen gewoon een keer mee met alles en iedereen. Het gevoel van: we doen er toe, we mogen er zijn en er wordt ook aan ons gedacht."

Een van de bezoekers vandaag zegt niet dakloos te zijn, maar is blij met deze kans. "Oudere mensen heb ik heel lang niet kunnen en mogen bezoeken en nu mag dat wel. Ook in verband met reizen. Mijn paspoort ben ik kwijt. Ik heb nog geen nieuwe aangevraagd, maar ik dacht dit is een mooie manier om twee vliegen in een klap te slaan."

Zie ook: ons liveblog over de coronacrisis