Justitie stelt onderzoek in naar bewindvoerdersbureau, directeur en echtgenoot aangehouden

Het bewindvoerdersbureau in Sinderen waar volgens omwonenden politieauto's alles in beslag namen. Foto: Via RTV Oost

De politie doet onderzoek naar voormalig bewindvoerdersbureau AproPlus in Sinderen en de toenmalige eigenaren. De administratie en gegevensdragers zijn in beslag genomen. Algemeen directeur Erna A.-D. (53) en haar echtgenoot Marcel A. (50) zijn aangehouden. Het echtpaar is na drie dagen verhoor weer op vrije voeten gesteld.

Oorspronkelijk verslag door Jan Colijn, RTV Oost

AproPlus behartigde de financiële belangen van tweehonderd cliënten. Het gaat om zowel ondernemers als particulieren, die al kwetsbaar zijn nu ze door omstandigheden in financiële problemen zijn geraakt en door de rechter onder financieel toezicht zijn gesteld. Het Sinderense echtpaar maakte in 2013 de overstap naar het financieel beheer voor onder toezicht gestelde cliënten. Dat deden ze met acht personeelsleden vanuit hun Achterhoekse woonboerderij.

Opspraak

AproPlus kwam februari 2019 in opspraak toen de rechtbank het bureau schorste wegens 'onrechtmatigheden in de administratie'. Dat gebeurde na meldingen van mogelijke malversaties. Bij een inval door de FIOD in de Achterhoekse woonboerderij van de directeur werd onder meer de complete administratie in beslag genomen.

Zes politieauto's

In eerste instantie deed niemand aangifte en besloot het Openbaar Ministerie geen onderzoek te doen. Toen dat duidelijk werd, deden betrokkenen in de zomer van 2020 alsnog aangifte. Nadat het maandenlang stil leek te blijven, deed justitie eind maart alsnog een inval in de woonboerderij in Sinderen bij Varsseveld. Volgens dorpsgenoten stond de politie op een maandagochtend in alle vroegte op het erf met zes onopvallende politieauto's. Omwonenden zagen hoe agenten dozen vol administratie in beslag namen.

Bronnen rond het onderzoek melden dat het strafrechtelijk onderzoek waarschijnlijk pas dit najaar kan worden afgerond, waarna een officier van justitie zal moeten beslissen of het Openbaar Ministerie de zaak aan de rechter voorlegt. De politie Oost-Nederland gaat niet in op het onderzoek zolang dat nog loopt.

Faillissement

Nadat de rechtbank AproPlus destijds schorste werd een tijdje later het faillissement aangevraagd. Intussen waren cliënten nog dieper in de schulden geraakt, toen duidelijk werd dat AproPlus in een aantal gevallen maandenlang geen zorgpremies had afgedragen. Ook raakte een aantal cliënten dubbel gedupeerd omdat ze extra kosten moeten maken toen ze een nieuwe bewindvoerder kregen toegewezen.

Tientallen cliënten eisen in totaal ruim 3,3 ton terug van AproPlus, meldde RTV Oost eerder. De kans dat ze ooit nog wat terugzien, lijkt echter nihil. Volgens de curator bedraagt de schuldenlast een kleine drie ton, waarvan alleen al de fiscus 70.000 euro opeist. Bovendien schreef de curator eerder al dat er amper nog baten in het bedrijf zitten. De curator schreef trouwens dat hij geen aanwijzingen vond dat er sprake zou zijn van 'opzettelijke onrechtmatigheden'.

