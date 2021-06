Meer dan de helft van de Dukenburgers is tegen een warmtenet

In het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg is liefst 55 procent van de inwoners tegen de aanleg van een warmtenet. Dat blijkt volgens de partij VoorNijmegen.NU uit een enquête. De grootste zorg van de bewoners is dat het hen veel geld gaat kosten. Wethouder Tiemens van duurzaamheid heeft de uitrol van een warmtenet voor Dukenburg onlangs in de ijskast gezet, omdat de landelijke wetgeving en financiering hiervoor nog niet op orde zijn.

De bedoeling van het warmtenet is om de huizen in Dukenburg te verwarmen met restwarmte van bijvoorbeeld afvalverwerker ARN in Weurt. Op dezelfde manier worden de huizen in Nijmegen Noord nu al verwarmd.

'Zenuwachtig' om dichtdraaien gaskraan

In 2030 gaat de gaskraan in Groningen volledig dicht en voordien moeten er dus alternatieven gevonden worden voor de huizen die nu verwarmd worden met Nederlands aardgas. Wethouder Tiemens: "Ik word best zenuwachtig als ik bedenk dat de gaskraan wordt dichtgedraaid. Er zullen toch alternatieven gevonden moeten worden."

Een goed alternatief is volgens Tiemens een warmtenet. Maar volgens Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.Nu) zit meer dan de helft van de Dukenburgers daar helemaal niet op te wachten. Hij is altijd al tegen de huidige plannen geweest. Een warmtenet is volgens hem prima, maar dan moet er wel voldoende keuzevrijheid zijn voor bewoners en het mag de bewoners niet meer kosten dan ze nu kwijt zijn aan stookkosten. Met name huiseigenaren maken zich hier zorgen over, zo blijkt uit de enquête.

Landelijke wetgeving niet op orde

Juist die problemen benoemde wethouder Tiemens onlangs, toen ze de plannen voor uitbreiding van het warmtenet introk. Onder de huidige landelijke wetgeving is de subsidie voor aansluiting op een warmtenet te laag. Wethouder Harriët Tiemens heeft al vaak gezegd dat het Rijk deze wetten snel moet veranderen, omdat er anders vertraging in de energietransitie.

Huurders zullen onder de huidige wetgeving ook duurder uit zijn bij aansluiting op een warmtenet. Geschat wordt dat het per woning zo’n 7500 euro (ex BTW) kost en dat kunnen de woningcorporaties naar eigen zeggen niet voor hun rekening nemen.

Angst voor monopolist

Ook de zorgen over keuzevrijheid, deelt wethouder Tiemens met de bewoners in Dukenburg. Volgens de huidige wet heeft een bedrijf dat al warmte levert in een bepaalde gemeente een streepje voor op nieuwkomers. De woordvoerder van wethouder Tiemens: "In heel veel gemeenten zal van selectie geen sprake zijn, maar krijgt het zittende bedrijf de nieuwe warmtemarkt op een presenteerblaadje aangeboden."

Eigenlijk had Tiemens in augustus al willen beginnen met de aanbestedingsprocedure voor het warmtenet in Dukenburg. Dan had ze in maart 2022 een aanbieder kunnen kiezen. Hoeveel vertraging het hele proces nu oploopt kan de gemeente Nijmegen nog niet zeggen.

Wethouder: 'Maar wat dan?'

De Nijmeegse wethouder voor duurzaamheid vraagt tegenstanders van het warmtenet wel: "Wat is het alternatief dan?" Volgens Paul Eigenhuijsen is dat zo ongeveer alles behalve het warmtenet. "Verwarm je huis met warmtepompen, neem zonnepanelen of wat dan ook maar sluit je niet aan bij het warmtenet. Want dan geef je jezelf over aan een monopolist." De gevolgen daarvan ervaren bewoners van Nijmegen Noord nu al.

