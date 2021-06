'Mijn Elektra’ op 3 juli in Cultura

'Mijn Elektra’ is de tweede voorstelling die de Hei-fabriek produceert, een moderne versie van de eeuwenoude Griekse tragedie van Sophocles. Een voorstelling over familie, macht en loyaliteit. De regie is in handen van Boaz Boele.

Boaz Boele en Cultura hebben de handen ineen geslagen om een nieuw initiatief te starten: de Hei-fabriek. De Hei-fabriek is een theatergroep die per seizoen drie voorstellingen maakt. De spelers van de Hei-fabriek zijn tussen de 14 en 70 jaar, talentvol, en draaien al langer mee in het amateurcircuit of hebben meerdere jaren les gevolgd bij Theaterschool Cultura. Boaz Boele heeft voor hen een duidelijk doel voor ogen:

"We willen acteertalent uit Ede de kans geven zich verder te ontwikkelen door de stap tussen het amateurveld en het professionele circuit te verkleinen.”

Over de voorstelling

Elektra wil wraak, maar durft ze wel?

De vader van Elektra is jaren geleden op bloedige wijze vermoord door haar moeder. Ze zint op wraak, maar durft zelf geen actie te ondernemen. De terugkeer van haar gevluchte broer biedt mogelijkheden. Kan hij haar helpen?

Mijn Elektra’ is de tweede voorstelling die de Hei-fabriek produceert, een moderne versie van de eeuwenoude Griekse tragedie van Sophocles. Een voorstelling over familie, macht en loyaliteit. De regie is in handen van Boaz Boele.

Spel: Bauke Bakker, Carolien Bakker, Zoë Bronnewasser, John Dammerman, Anna Perfors

Op zaterdag 3 juli, aanvang 21:30 uur