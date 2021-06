Wildpark lokt Nederlanders met welpjes

"Nederland is geen risicogebied meer, dus Nederlanders mogen weer de grens over", aldus Patty Bijlsma, hoofd-dierenverzorger bij het wildpark. "Mondkapjes zijn hier alleen nodig bij de kassa, toiletten en kiosk." Voor het Wildpark geen overbodige luxe, want voor de coronacrisis bestond de helft van het aantal bezoekers uit Nederlanders. De rustige periode is volgens de verzorgster precies op tijd voorbij. Recent zijn drie jonge lynxen geboren, die dinsdag aan een gezondheidscheck werden onderworpen. De vier weken oude vrouwelijke welpjes zijn alle drie in goede gezondheid.



"Ze zijn superschattig en we hebben de afgelopen jaren ook gemerkt dat er veel bezoekers voor komen", aldus Bijlsma. "We zijn zeker blij dat we er nu weer drie hebben". Bezoekers kunnen de jonge lynxen nog tot maart volgend jaar bewonderen, daarna worden ze net als de vorige welpjes uitgezet in een bosgebied in Polen. De dierenarts onderzocht de jonge dieren. Daarnaast werden de lynxen gechipt en ingeënt. Volgens Bijlsma is het belangrijk dat dat vroeg gebeurt, omdat de dieren nu nog handzaam zijn.



Geboortegolf in Wildpark

Naast de jonge katachtigen zijn er volgens Bijlsma nog veel meer pasgeboren dieren te zien in het park. "We hebben een soort van babyboom de laatste weken in het park", grapt de dierenverzorger. "Er zijn jonge katten, dassen en herten geboren de laatste tijd."





