Familiebedrijf met opvallende naam is een begrip in Apeldoorn

Mustafa Alantor als kok in de kartonfabriek in Loenen Foto: Privéfoto

Wie regelmatig met de trein reist naar Apeldoorn, kan er eigenlijk niet omheen. Snackbar 'Opa90' is al jaren een begrip in Apeldoorn. Sinds het familiebedrijf na een aantal omzwervingen op het Stationsplein is gevestigd, merkt huidig eigenaar Safak Alantor ook dat de mensen uit alle hoeken van het land hen weten te vinden.

Safak is de derde generatie die het bedrijf voortzet. Zijn opa, Mustafa Alantor, komt in 1969 vanuit Turkije naar Nederland als gastarbeider. Hij gaat aan het werk als kok in de keuken van de kartonfabriek in Loenen. Omdat daar veel Turkse gastarbeiders werken, besluit de fabrikant dat de keuken ook Turkse gerechten moet serveren.

In 1973 komt ook zijn gezin over uit Turkije om zich hier te vestigen. Mustafa merkt dat de alleenstaande Turkse mannen in Apeldoorn - de vrouwen zijn vaak nog in Turkije - snakken naar traditioneel eten. In 1978 begint Mustafa daarom een Turks Eethuis in Apeldoorn.

Opvallende naam

In de jaren negentig nemen zonen Veysel en Zeynal het bedrijf over. Inmiddels is Mustafa opa geworden, en wordt hij door iedereen ook zo genoemd. De broers zoeken een andere naam, die gemakkelijk en kort en krachtig is. Zo is 'Opa90' geboren.

Tot 1994 runnen de broers het samen, daarna scheiden hun wegen en gaan ze voor zichzelf verder. Zeynal met Café 'Opa90' in winkelcentrum de Mheen in Apeldoorn en Veysel met het cafetaria. In 2013 neemt Veysels zoon Safak het over.

Safak is blij met het besluit om zijn vader op te volgen. "Het was een vrije keuze, al heeft mijn vader me misschien wel een beetje de juiste richting op geholpen." Of er ook een vierde generatie komt, kan Safak nu nog niet zeggen. "Ik heb drie kinderen, dus drie kansen. Maar je weet het nooit."

Meer zien? Kijk vanavond naar Fa. Milie BV om 17.20 uur. Het programma wordt daarna ieder uur herhaald. Of kijk hier alvast de uitzending: