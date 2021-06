Statenlid komt met Nazi-spotprent: 'Ik was het zat'

Mark Rutte, Hugo de Jonge en Bill Gates, gekleed in nazi-kostuums voor de poorten van Auschwitz. Een oud plaatje, opnieuw de wereld in geslingerd door Alex van Wijhe. Statenlid van Forum voor Democratie.

Niet om te kwetsen, zegt hij, maar om een spiegel voor te houden. "Ik vind dit niet, ik verdedig dit plaatje niet", zegt Van Wijhe. "Maar er zijn zoveel spotprenten van Baudet in een nazi-uniform en ik was er klaar mee. Dit is een spiegel om te laten zien hoe vervelend het is. Zo voelt het dus als je voor nazi wordt uitgemaakt."

De Apeldoornse Van Wijhe is op dit moment Statenlid in Gelderland. Hij wil dat de vergelijkingen met nazi's niet langer gemaakt moeten worden. Moet je het dan zelf wél doen, als volksvertegenwoordiger? "Ik heb mijzelf ook afgevraagd of ik dit wel moest doen, maar je komt op het punt dat je die vergelijkingen zat bent. Nu nemen mensen hier aanstoot aan, terwijl het zo vaak mensen aan de rechterkant van de politiek overkomt."

Op de spotprent wordt de link gelegd met het vaccinatieprogramma en het vaccinatiepaspoort. In plaats van Arbeit macht frei, staat er boven de poort van Auschwitz 'vaccinatie maakt vrij.'

Van Wijhe zegt niemand te willen kwetsen. "Het levert discussie op en ik vraag me af of mensen echt gekwetst zijn of op hun tenen getrapt. Het is mijn doel om een spiegel voor te houden en dat is gelukt. Ik wil niemand kwetsen."