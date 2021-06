Net ingezaaide groenstrook weer vernield, 800 euro weggegooid

Pieter Plug, voormalig gemeenteraadslid van Ede en inwoner van de nieuwbouwbuurt, snapt er niks van hoe de gemeente heeft kunnen maaien, terwijl diezelfde gemeente volgens Plug ook de groenstrook heeft ingezaaid.

"We wilden als buurt graag afspraken maken met de gemeente en de ontwikkelaar over het inplanten van de groenstroken. Maar dat kan pas later in het jaar. Alleen wilden we het wel graag nu al mooi hebben, anders zouden de honden daar gaan poepen. Dus we hebben gevraagd of het stuk ingezaaid kan worden en dat is onlangs gebeurd."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

En nu is het stuk kapotgereden door een grasmaaier. "Dat vind ik als burger echt heel knullig. Als je zo'n groenstrook inzaait, zorg je toch dat je dat goed communiceert. Ik snap dat de gemeente een grote organisatie is, maar dit moet je toch wel in beheer hebben."

'Niet door ons ingezaaid'

De gemeente stelt overigens dat ze niet wisten dat de groenstrook was ingezaaid. "Dat is door een externe projectontwikkelaar gedaan. Vanuit de gemeente is geen traject van burgerparticipatie toegepast. Daarnaast is het inzaaien van de berm ook niet gecommuniceerd met de gemeente. En de gemeente is volgens het maaischema gaan maaien", vertelt wethouder Geert Ritsema.

Maar er bleef wel grote schade achter. Dat is volgens de gemeente gebeurd doordat de berm zacht is geworden na het inzaaien. "Daardoor is de maaimachine wat weggezakt."

Maar wie de schuldige ook is, het probleem voor de buurt wordt opgelost. "Uiteraard wordt de berm netjes hersteld", aldus Renkema.