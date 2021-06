Zwerfafvalbrigades: een nieuwe aanpak van zwerfafval ook in Harskamp

In samenwerking met de gemeente Ede organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een informatieavond over een nieuwe aanpak van zwerfafval in Harskamp. De informatieavond zal plaatsvinden op woensdag 14 juli in Dorpshuis De Spil in Harskamp. De bijeenkomst start om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.15 uur.

Zwerfafvalbrigades

In Ede zijn er steeds meer mensen actief bezig met het opschonen van de omgeving, alleen of in groepjes. Onder het motto van ‘samen bereik je meer’ zijn SLG en de gemeente Ede een aantal jaar geleden begonnen met het oprichten van zwerfafvalbrigades. Ook in Harskamp is het nu zo ver. De enthousiaste vrijwilligers van deze brigades trekken er samen of alleen op uit om zwerfafval te verzamelen. Dat geeft leuke contacten in de buurt én een schone omgeving.

De gemeente is enthousiast over het concept van Zwerfafvalbrigades. Het is een waardevolle aanvulling op de al bestaande initiatieven om zwerfafval aan te pakken. Er zijn inmiddels al meer dan 60 zwerfafvalbrigades opgericht in Gelderland.

Deelname is vrijblijvend en kost weinig tijd. De deelnemers spreken zelf af wanneer ze erop uit trekken, hoe groot de groepjes zijn en op welke locaties ze actief zijn. Voordat de brigade van start gaat krijgen de vrijwilligers arbo- en veiligheidsinstructies van SLG. Ook ontvangen zij alle benodigde materialen. De gemeente zorgt voor afvoer van het afval.

Benieuwd? Kom dan naar de startbijeenkomst!

Op woensdag 14 juli wordt het concept nader uitgelegd en worden al uw vragen beantwoord. De avond zal plaatsvinden in Dorpshuis De Spil, Molenweg 8 in Harskamp en gaat om 19.30 van start. De koffie/thee staat klaar en iedereen is welkom!

Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op deze website.