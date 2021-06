Deze Arnhemse schone staat in de finale van Miss World Nederland

Door het coronavirus kon de finale van 2020 niet doorgaan. Maar nu de versoepelingen zich in hoog tempo opvolgen kan Iris alsnog een gooi naar de titel doen. Daarbij kijkt de jury naast schoonheid ook naar inhoud.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

En die inhoud gaat bij Iris over duurzaamheid. Haar ogen lichten op als ze daarover praat: "Ik heb een heel groot hart voor de natuur en maak me zorgen om de klimaatverandering. Om daar iets aan te doen was ik op zoek naar iets. De Miss World Nederland-verkiezing is een mooie manier om mezelf te ontwikkelen en meer te leren."

Half jaar geen kleding kopen

Ze probeert zelf zo min mogelijk impact te hebben op het milieu. Daarbij daagt ze zichzelf ook uit. "Ik doe mee aan de no buy challenge. Dat betekent dat ik een half jaar lang geen nieuwe kleding mocht kopen. Door minder kleding te kopen stoot je veel minder CO2 uit en dat heeft toch wel een aanzienlijke bijdrage aan het milieu."

Het was voor haar een echte uitdaging. "We moeten er natuurlijk altijd netjes uitzien. Je kan niet elke keer in hetzelfde jurkje komen aanzetten." Na de finale van Miss World Nederland zit de uitdaging van Iris erop.

Naast persoonlijke doelen probeert ze via haar baan bij te dragen aan een duurzamere wereld. Na haar master Industrieel Ontwerpen is ze bij FrieslandCampina in Wageningen aan de slag gegaan als verpakkingsontwikkelaar. "Daar ontwikkel ik allerlei soorten verpakkingen voor zuivelproducten. Van metalen blikjes tot plastic verpakkingen. Daarbij kijken we ook hoe onze producten in een later stadium beter gerecycled kunnen worden."

Ze roept de verpakkingsindustrie op om meer transparante verpakkingen te maken. "Want zo gauw je een kleurstof aan plastic toevoegt, wordt het een stuk lastiger om het materiaal te recyclen."

Mondiale finale

Mocht Iris woensdag de finale winnen van Miss World Nederland dan zal ze ons land vertegenwoordigen op de mondiale verkiezing in Puerto Rico. Haar avonturen zijn te volgen via haar duurzame dagboek.