Ridders van Gelre figureren in documentaire van jonge filmmaker

Hamaland bestond meer dan duizend jaar geleden langs de oevers van de Rijn, de IJssel en de Waal. Later ging het gebied op in het graafschap Zutphen dat na 1118 samensmolt met het graafschap Gelre. De mottekastelen en ringwalburchten op de Duivelsberg, het Montferland en op de Duno bij Heveadorp waren belangrijke versterkingen uit die tijd.

Motteheuvel op het Montferland bij Zeddam. Foto: Omroep Gelderland

Beruchte Adela en Balderik

Thomas Wijnands laat zien wat er nog van het vroegmiddeleeuwse kasteel op de Duno te zien is. “We lopen hier over de oude omwalling en daar beneden ligt de gracht. Dit moet één van de huizen zijn geweest van Adela en Balderik. Dit was het laatste echtpaar uit de Hamaland-dynastie. Zij leefden aan het einde van de tiende en het begin van de elfde eeuw." Adela en Balderik hebben een dubieuze reputatie in de geschiedschrijving. Ze werden verdacht van een geruchtmakende moord.

De ringwal op de Duno bij Heveadorp. Foto: Omroep Gelderland

De Gelderse draak

De burcht op de Duno is één van de weinige overblijfselen uit de tijd van Hamaland. Wijnands maakt voor zijn documentaire veel gebruik van figuranten die de geschiedenis tot leven wekken.

De Ridders van Gelre van Omroep Gelderland doen daar graag aan mee. Ridder Bas: “Wij spelen de legendarische ridders Wichard en Lupold die de Gelderse draak verslaan.” Ridder René voegt toe: “Wij lenen ons overal voor. Als het maar bijdraagt aan bredere kennis over de mooie geschiedenis van Gelderland.”

Ridders van Gelre met Thomas Wijnands op de Duno. Foto: Omroep Gelderland

'De documentaire is een passieproject'

Voor zijn studie aan de Universiteit Utrecht schreef Wijnands eerder een scriptie over het graafschap Hamaland. Hij wil zijn kennis graag delen met een groter publiek. “De documentaire is een soort passieproject. Ik kwam Hamaland een keer tegen in de literatuur en toen vond ik het meteen een gaaf onderwerp. Het gaat over een onbekend verhaal in het gebied waar ik ben opgegroeid. En ook nog uit de vroege middeleeuwen, mijn favoriete tijdsperiode. Daar moet ik iets mee doen.”

De Ridders van Gelre laten vanavond in een korte tv-uitzending bij Omroep Gelderland de eerste beelden van de documentaire over Hamaland zien. Op 11 september is de première in de Rembrandt bioscoop in Arnhem.

Kijk hier alvast naar de uitzending die de Ridders van Gelre maakten over Hamaland: