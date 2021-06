Inwonersbijeenkomst woensdag 30 juni over World Food Center

Hier komt alles over duurzame en gezonde voeding samen. Een levendig gebied voor wonen, werken en recreëren. Wat dit betekent voor Ede zie je in dit filmpje (tekst gaat daaronder verder):

Inwonersbijeenkomst woensdag 30 juni

Wilt u weten wat er in het bestemmingsplan van het World Food Center staat? Of hoe de aanbouw aan de bestaande Mauritskazerne eruit komt te zien? U bent van harte welkom bij de inwonersbijeenkomst op woensdag 30 juni. We vertellen u meer over het bestemmingsplan, waar we op hebben gelet bij het opstellen ervan en wat de vervolgstappen zijn. Van 16 juni tot 28 juli is de zienswijzeperiode voor dit bestemmingsplan. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Omwonenden en andere inwoners kunnen natuurlijk ook de plannen bekijken. Tijdens deze inwonersbijeenkomst is er ook een korte presentatie van de Stichting World Food Center Experience.

Tijd en locatie

Op 30 juni organiseren we de inwonersbijeenkomst in de Mauritskazerne, Nieuwe Kazernelaan 2 in Ede. U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom, de bijeenkomst start om 20:00 uur. aanmelden kan via deze link.

Meer informatie vindt u hier.