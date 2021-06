Foutje, bedankt: de grootste blunders van gemeenten op een rij

1. Hele bouwarchief door de shredder

Een medewerker van de gemeente Tiel heeft in 2016 wat slechte nachten gehad. Hij gooide destijds per ongeluk het hele bouwarchief van de gemeente door de shredder. Daardoor werden de documenten van 1945 tot en met 2010 versnipperd. Er was wel één gelukje: dat gebeurde net nadat de gemeente alle bestanden had gedigitaliseerd.

2. Knalrode weg...

Zo'n papierfout is natuurlijk lastig, maar daar kijkt niet elke inwoner je op aan. Dat gebeurt natuurlijk wel als je iets 'verprutst' op de openbare weg. In Opheusden weten ze daar alles van. Daar werd de weg in 2019 rood geverfd. Niet een klein beetje rood, maar heel erg rood. De bedoeling was om de weg veiliger te maken en drempels, versmallingen en kruisingsvlakken te accentueren, maar dat gebeurde met veel te rode verf.

3. ...en roze vluchtheuvels

In diezelfde lijn kennen ze er in Wijchen ook nog wel één. Door een foutje in de communicatie tussen de gemeente Wijchen en de leverancier van de verf werden vluchtheuvels extreem roze geverfd. Doordat de gemeente een tijd later de wielerronde Giro d'Italia mocht ontvangen, bleven de heuvels even roze. Inmiddels zijn ze nog steeds een beetje roze, maar veel minder fel.

De roze vluchtheuvels in Wijchen. Foto: Omroep Gelderland

4. Lantaarnpaal midden op straat

In de Klaverstraat in Nijmegen stonden mensen in 2018 raar te kijken. Er stond ineens een lantaarnpaal midden op de weg. Er waren werkzaamheden in de straat, die even stil werden gelegd in verband met de feestdagen. En daar is iets fout gegaan in de communicatie tussen de uitvoerder en degenen die het werk moesten doen. De lantaarnpaal stond dus midden op straat en dat leverde een hoop bekijks op. Dat snapten de stratenmakers van destijds dan weer niet. "De weg is hier veranderd. Eerst was het allemaal trottoir en nu staat de paal middenin de straat. Ze verplaatsen hem later maar weer."

De bewuste lantaarnpaal. Foto: Huub Bellemakers

5. 'De Arnhemse brug'

Ja, leuke foutjes en ze zullen zich bij de gemeente hoe dan ook voor het hoofd slaan. Maar wat nou als je bij je eigen promotieartikelen fouten maakt? Zo wilde de gemeente Arnhem in 2019 dolgraag het Songfestival naar Arnhem halen. Het bidbook werd vervolgens door de gemeente in een promotiebus naar Hilversum gebracht. Maar op die bus zat een sticker met de tekst 'Welkom in Arnhem' en een afbeelding van de Arnhemse John Frostbrug. Alhoewel, dat dacht men. In werkelijkheid stond er eerder een brug op die leek op de Nijmeegse Waalbrug, die twee bogen heeft. Eén meer dan de Arnhemse variant.

De bus met de 'Arnhemse John Frostbrug'. Foto: Omroep Gelderland

6. Welkom, Welcome, Wilkommen, Au Revoir!

De gemeente Arnhem staat niet alleen in promotiefoutjes. Ook de gemeente Lingewaard wist er één te 'scoren'. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse van 2019 werden wandelaars via een billboard welkom geheten in drie talen. In het Nederlands, Engels en in het Duits. De Fransen zouden ook welkom geheten moeten worden, maar zij moesten het alleen doen met een 'tot ziens'. Met dit foutje kwam de gemeente Lingewaard zelfs op de zesde plaats van de verkiezing 'Taalvout van 2019'.

Welkom, Wilkommen, Welcome, Au revoir! Foto: Website taalvoutjes

