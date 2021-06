Brandweer Velp zoekt naar speld in hooiberg

“Het effect is nog niet wat we gehoopt hadden”, zegt ploegcommandant Patrick Moll. “Eén aanmelding die we binnen kregen is boven de 60, dat is helaas te oud.” Van de tweede aanmelding is nog niet duidelijk of hij doorstroomt naar de opleiding. In totaal brachten vrijwilligers driehonderd flyers rond in drie wijken van Rozendaal. “De inwoners zijn wel echt positief, dus we willen nog even wachten met vervolgstappen”, zegt Moll.

Het verbaast de ploegcommandant niet dat er weinig aanmeldingen zijn gekomen. “De rek is eruit, niet alleen bij ons maar ook landelijk. Het is best een belasting, je legt je in ieder geval voor tweeënhalf jaar vast.”

Die tijd is nodig om de opleiding tot brandweerman te doorlopen en zelfstandig mee te kunnen naar een inzet. “Als je vrijwilligerswerk gaat doen bij de voetbalvereniging en het past toch niet, dan stop je na een half jaar. Dat kan hier niet, er zijn duizenden euro’s gemoeid met een opleiding”, aldus Moll.

Op zoek naar plan B

De ploegcommandant heeft nog twee troeven in handen voor hij overgaat op plan B. Hij wil contact opnemen met zijn collega in Doesburg om te horen wat de informatieavond daar opgeleverd heeft en hij heeft binnenkort een gesprek om gerichte online communicatie in te zetten. “Als dat niks oplevert, gaan we nadenken over plan B”, zegt Moll die al tevreden is met twee geschikte aanmeldingen.