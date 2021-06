Kun jij wat voor de bewoners van Overdal betekenen?

Een aantal weken geleden moesten 24 bewoners van ons verpleeghuis Overdal in Oosterbeek verhuizen, omdat hun oude woonplek gesloopt wordt, vanwege nieuwbouw. De bewoners verblijven voor 2 jaar in hun woning op het terrein van Oranje Nassau’s Oord van Zinzia Zorggroep op de grens van Wageningen-Renkum. Het verhuizen van de bewoners was een hele operatie, maar had ook nodige gevolgen voor de vrijwilligers. Van de 50 vrijwilligers gingen 20 vrijwilligers mee naar de tijdelijke locatie de andere zijn veelal naar andere locaties in Oosterbeek gegaan voor hun vrijwillige inzet.

En dus komen ze helpende handen te kort nu, zeker omdat we op de nieuwe locatie zijn gaan werken met kleinschalig wonen. Dit houdt in dat we nu 4 afdelingen hebben met ieder een eigen huiskamer en in deze huiskamers willen wij graag verschillende activiteiten organiseren. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers en daarom willen wij dan ook de volgende oproep doen:

Kom je vrijwillige inzet bij ons doen en wordt lid van het leukste team. Vanuit ons kan je de juiste begeleiding of instructie verwachten. Neem jij je passie mee? In overleg met jou bekijken we welke dag en tijd het beste past.

Praatjesmaker gezocht

Kom op de koffie op 1 van onze huiskamers. Voel je welkom. Ga in gesprek met onze bewoners en beleef een heerlijk ontspannen uurtje.

Barista gezocht

Maak jij de lekkerste koffie voor onze bewoners? In de huiskamers zijn we nog op zoek naar een barista.

Bordspellen

Heb jij een passie voor bordspelletjes? Wij zijn op zoek naar iemand die graag met onze bewoners spelletjes speelt zoals; rummikub, woordzoeker en scrabble. Probeer jij te winnen van onze bewoners?

Beste zangers van Overdal

Zing samen met onze bewoners de liederen die ze nog kennen van vroeger.

Ben jij een echte Freek Vonk?

Neem een bewoner mee op ontdekkingsreis in de prachtige natuur van ons gebouw.

Kom jij gezellig langs met je huisdier?

Hond, kat, vogel, konijn, hamster of goudvis, ons maakt het niet uit. Neem je huisdier mee naar 1 van onze huiskamers. De bewoners vinden het geweldig!

Lijkt het jou leuk om aan de slag te gaan als vrijwilliger? Reageer dan hieronder!