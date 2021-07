Ans geeft duizenden sieraden weg: 'Ik wil graag iets doen voor mijn medemens'

De week voor Pasen werd Ans Louters ziek, het bleek corona te zijn. Weken later is Ans nog steeds niet volledig hersteld en zit ze in de ziektewet, maar dat weerhoudt haar er niet van om andere mensen blij te maken.

Ans Louters woont in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Stilzitten is niks voor haar. Normaal gesproken werkt ze in een fabriek waar ze lichamelijk zwaar werk doet. Het herstel van corona gaat helaas niet zo snel als ze had gehoopt. Na een kwartier op haar benen staan beginnen haar knieën te trillen. "Ik werd er een beetje moedeloos van, ik wil toch wat om handen hebben."

Gratis sieraden

Om de tijd te doden begon Ans daarom met het maken van sieraden. Ze kreeg wat kralen van haar moeder die ze niet meer gebruikte en kreeg er steeds meer plezier in. "Omdat ik graag iets wilde doen voor mijn medemens dacht ik: ik ga het gewoon gratis weggeven," vertelt de Arnhemse.

Ze benaderde daarom de Gelrepas om te vragen of zij interesse hadden in haar initiatief. Ans heeft in het verleden zelf de Gelrepas gehad en weet dus als geen ander hoe het is om het niet breed te hebben en wil nu andere mensen in deze situatie een hart onder de riem steken. "De mensen van de Gelrepas vonden het geweldig, maar ik schrok wel toen ze vertelde dat er 30.000 pashouders zijn."

De Gelrepas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in de gemeenten Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Ans wil graag de sieraden in december rondbrengen, omdat zij merkt dat dit voor mensen met een laag inkomen een moeilijke tijd kan zijn. "Ik wil hen iets geven zodat ze de moed niet laten zakken. Als je bijvoorbeeld een paar kinderen thuis hebt, dan is het ieder dubbeltje omdraaien om je eten te kunnen betalen. Dan is er geen extra geld voor luxe dingen zoals sieraden of make-up."

Hard aan de bak

Ondanks dat december nog heel ver weg lijkt, moet Ans hard aan de bak. "Ik doe mijn best om toch iedereen die dat wil in december een sieraad te kunnen geven, maar als ik 10 procent blij zou kunnen maken zijn dat al 3.000 sieraden."

Naast dat het veel werk is, betekent het ook dat er materialen aangeschaft moeten worden. "Ik loop er vooral tegenaan dat ik kralen, maar vooral heel veel oorbelhaakjes en kettingsluitinkjes tekortkom. Het gaat nu toch wel aardig in mijn portemonnee zitten. Ik heb nu net weer een bestelling achter de rug van ruim twintig euro en helaas kan ik dan nu ook even niet meer bestellen."

Ans schakelde daarom de hulp in van Gelderland Helpt. Als er mensen zijn die haar kunnen helpen aan sluitinkjes, haakjes, of kralen dan kunnen zij contact opnemen via Gelderland Helpt om te zorgen dat in december zoveel mogelijk mensen een presentje krijgen.





