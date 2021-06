Politie laaiend: fiets teruggelegd op donkere N325 na aanrijding

De politie is op zoek naar wie in de nacht van zondag op maandag een fiets en andere spullen op de N325 bij Ubbergen heeft of hebben gelegd. Een inwoner van Kranenburg wist een botsing te voorkomen. Maar een vrouw reed eerder die nacht over de fiets heen. "De fiets is teruggelegd."

Dat zegt woordvoerder Ruud Visser van de politie. Twee uur voordat Walter van der Neut uit Kranenburg de schrik van zijn leven kreeg maar op tijd kon remmen, reed een vrouw over de fiets heen.

"Dat was kort na middernacht", zegt Visser. "De vrouw belde ons en zei dat ze over de fiets gereden was. Ze had kennelijk geen schade en is verder gereden."

'Ze had over de kop kunnen gaan'

Als de bestuurster was uitgeweken, had het veel erger kunnen aflopen. Visser: "Ze heeft geluk gehad. Ze was waarschijnlijk bij het uitwijken over de kop gegaan."

De woordvoerder van de politie kan er met zijn verstand niet bij. "Na het belletje van de vrouw zijn we gaan kijken en hebben we de fiets gezien en aan de kant gelegd."

Maar de fiets is teruggelegd, met andere spullen erbij, gaat Visser verder. "Zo'n reflectorpaal krijg je echt niet zomaar uit de grond. Wie dit soort fratsen uithaalt denkt echt niet na. Het zal je kind maar zijn."

'Dit is levensgevaarlijk'

Voor de politie is het moeilijk om de dader(s) te vinden, omdat alles zich in het donker afspeelde. "Maar dit is opzettelijk gebeurd en levensgevaarlijk. We nemen dit hoog op", besluit Visser. "Heel hoog."