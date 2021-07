De kermis is eindelijk terug, maar hóe is voor iedere plaats een worsteling

De glazen staan netjes opgestapeld achter de bar van Schutterij St. Andreas in Zevenaar. De biertap is zojuist schoongemaakt en weer klaar voor gebruik. Komend weekend is het kermis in de stad en dat zou gevierd moeten worden. "Maar helaas kan dat dit jaar nog niet zo groots als andere jaren", zegt voorzitter Nicky Thomassen.

In het pand van de schutterij, midden in Zevenaar, komen tijdens zo'n kermisweekend zeker 600 mensen per dag. "Maar uit een enquête onder onze leden blijkt dat een groot deel van hen zo'n groot feest nu nog niet ziet zitten. Bovendien kost de organisatie ervan veel geld en we hebben door de hele coronacrisis al niet zoveel reserves meer. Dit jaar gaan we hier dus alleen met onze leden een biertje drinken na het vendelzwaaien en het muziek maken."

Kostuums uit de kast

Komend weekend is ook het eerste moment sinds anderhalf jaar waarop de kostuums van de vereniging weer uit de kast mogen. "Nee, er zit geen laagje stof op. Dat wordt door enkele dames binnen onze vereniging heel goed schoongehouden", lacht Thomassen. "En op een enkeling na past het kostuum bij iedereen nog. Geen last van coronakilo's. "

Thomassen is heel blij dat dit in ieder geval weer kan en mag. "We zijn er echt aan toe om elkaar weer te zien en bij te kletsen. Ook al moeten we nog even geduld hebben totdat we echt los kunnen."

Alleen voor het dorp

In het Achterhoekse Toldijk gaan ze komend weekend wel los. De feesttent is al opgebouwd, maar ook hier is het niet als vanouds. "Het Toldieks feest gaat door, maar wel fors aangepast. Zo zijn er geen toneelavonden, want er kon heel lang niet gerepeteerd worden. Bovendien is er geen optocht, want wagens bouwen kon ook niet", aldus Stef Groot Nibbelink van Stichting Oranje Feesten Toldijk.

In Toldijk maken ze zich, na twee jaar, weer op voor een dorpsfeest. Foto: Omroep Gelderland

Het aangepaste programma begint op vrijdag. "We hebben een coronaproof autosmokkelrit voor gezinnen uitgezet waar iedereen aan kan meedoen. Van het feest op zaterdag hebben we een testevent gemaakt: met de gemeente is afgesproken dat er 400 man - en dat is vrijwel het hele dorp - met een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs het terrein op mag." De vertrouwde elementen zoals vogelschieten, volksspelen, muziek in een tent en kermisattracties zijn aanwezig.

"We hebben een schiettent, draaimolen en een snoepkraam. Maar het hele terrein is afgezet met hekken, dus het is echt bedoeld voor de mensen uit het dorp die zich vooraf hebben aangemeld en niet voor passanten die denken: goh, leuk, hier is een kermis", zegt Groot Nibbelink stellig.

Het feest wordt overdag gehouden, om te voorkomen dat er 's avonds toch een toeloop komt van mensen uit omliggende plaatsen die zin hebben in een feestje. "Om 20.00 uur sluit de tent. We hebben ook alleen leden van de Oranjevereniging geïnformeerd over het feest, zodat het echt een dorpsfeest wordt alleen voor de eigen inwoners."

Schuttersfeest in september

In Zevenaar moeten de inwoners dus nog even wachten op een groot feest: "We hebben nu afgesproken dat we in september hier een schuttersfeest houden van meerdere dagen", zegt Nicky Thomassen enthousiast terwijl hij door de grote lege feestzaal loopt van de schutterij. "Hopelijk kunnen we dan de schade inhalen. Er is echt licht aan het eind van de tunnel!"