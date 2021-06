Voedselbos: krachtig onderwijs door levensechte ervaring

Leerlingen van groep 5/6 van School met de Bijbel De Valk in Lunteren kregen maandag 28 juni een gastles van IVN in het voedselbos op hun schoolplein, de eerste in gemeente Ede. Wethouder Leon Meijer kwam kijken en stak er zelf ook iets van op.

De leerlingen vertellen enthousiast wat hun lievelingsplant is. Het Colakruid is favoriet bij de meeste kinderen: “Want dat ruikt zo lekker”. In november 2020 hebben de leerlingen het voedselbosje aangeplant. Het is 30 m2 groot en bestaat uit ruim 20 verschillende soorten bomen, struiken, kruiden en bodembedekkers die deels of helemaal eetbaar zijn. In het voedselbosje staan bekende en onbekende soorten zoals amandel, daslook, citroenmelisse en dropplant. Door het bosje leren kinderen waar voedsel vandaan komt en hoe het groeit. Ze ontdekken hoe verschillende planten smaken en welke delen je ervan kunt eten. Zo kun je bessen plukken, maar er groeien ook bloemen en bladeren die je kunt eten.

Vieze handen

Directeur Timo Roordink is enthousiast over het bosje op het schoolplein: “In het begin moesten de kinderen wel wennen. Want, van zaadjes planten kregen ze toch vieze handen? Ze zijn erg betrokken bij de groei van de planten. Het voedselbosje biedt door de levensechte ervaring heel krachtig onderwijs. Kinderen maken de groei van hun voedsel van nabij mee. Dit heeft een grote meerwaarde voor ons natuuronderwijs aan de leerlingen. Onze leerlingen leren aandacht voor de natuur en verwondering over Gods schepping.”

Voedselvaardig

Leon Meijer, wethouder Food en jeugd: ”Het is leuk om zo’n les mee te maken en de kinderen bezig te zien. Kinderen leren het beste door te doen, te ruiken, voelen en proeven. Door het voedselbosje krijgen kinderen connectie met waar voedsel vandaan komt. Dat het tijd en aandacht kost om te groeien, voordat het in het bakje in de supermarkt terecht komt.” Colakruid had hij zelf nog niet eerder geroken. “We hadden het in de tuin geplant met een bakje van de moestuinactie, maar hij is niet uitgekomen. Dus ik ruik het vandaag voor het eerst.”

Gemeente Ede en IVN Het Groene Wiel en gaan in de komende twee jaar vijf schoolpleinen vergroenen met een Voedselbosje. Leon Meijer: “Vanuit ons voedselbeleid werken we aan een gemeente met gezonde inwoners en een gezonde voedselomgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe ze kunnen kiezen voor gezond eten en drinken. Voedselvaardig, noemen we dat. Dat kan alleen als ook hun omgeving gezonder wordt. Voedselbosjes bij scholen zijn daar een prachtige realisatie van.” Ook Jong Leren Eten Gelderland en Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland dragen bij aan de Voedselbosjes in Ede.

Voedseleducatie en natuuronderwijs

Een voedselbosje op het schoolplein is één van de mogelijkheden waarop scholen in gemeente Ede aan de slag kunnen gaan met voedseleducatie en natuuronderwijs. Andere mogelijkheden zijn moestuinen, ondersteuning van voedselcoaches of subsidie voor een groen schoolplein. Op www.ede.nl/food staat het complete overzicht.