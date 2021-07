Eindelijk trouwfeesten voor coronabruidsparen

Het is zeker niet zo dat ze helemaal heeft stilgezeten het laatste jaar, zegt trouwambtenaar Marien Kuipers uit Wijchen. "Het trouwen ging vaak ook gewoon door. In coronatijd heb ik vooral huwelijken gehad van mensen die echt niet wilden wachten. Vanwege geloofsovertuigingen, of bruidsparen die een kindje kregen. Maar nu is het echt weer booming met de aanvragen."

Marian Krook, weddingplanner uit Apeldoorn, ziet ook dat er veel aanvragen binnenkomen voor volgend jaar. "Veel bruidsparen willen toch een dag met alles erop en eraan: een band, dansen en zónder mondkapjes. Sommigen trouwen daarom alvast voor de wet en houden dan het jaar erna een groot feest."

Corona-effect

Een rondgang langs gemeenten toont aan dat dat laatste lijkt te kloppen. In de gemeente Doetinchem bijvoorbeeld werden vorig jaar 87 huwelijken voltrokken, terwijl dat er normaal rond de 100 zijn, zegt een woordvoerder. "Maar we verwachten wel een drukte in september en oktober, als de versoepelingen doorzetten."

Het aantal huwelijken in Nijmegen daalde van 579 in 2019 naar 525 in 2020. "Veel huwelijken zijn een paar keer keren verzet, anderen kozen ervoor om toch te wachten op betere tijden", zegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. In de kwartaalcijfers zijn de verschillen wel duidelijker te zien, zo waren er slechts 41 bruiloften tot en met maart dit jaar: het jaar ervoor waren dat er nog 127. "Dus we zien wel iets van een inhaalslag, nu."

In Apeldoorn bleef het corona-effect ook redelijk beperkt, zegt een woordvoerder. "Vorig jaar werden er 8 procent minder huwelijken en geregistreerde partnerschappen afgesloten dan in 2019. Bruidsparen hoopten natuurlijk dat corona snel voorbij zou zijn. Nadat ze een of twee keer hun huwelijken hadden uitgesteld, besloten ze alsnog te trouwen."

Op de valreep

En ondanks de maatregelen die nu nog wel gelden - op sommige plekken geldt nog de regel van anderhalve meter afstand - staan veel stelletjes nu alsnog te popelen hun huwelijksfeest te organiseren, ziet trouwambtenaar Marien Kuipers. "Ik merk dat bruidsparen het niet nog een keer willen uitstellen. En je weet ook niet hoe we er over een jaar bij zitten."

Bij bruidsboetiek De Sluier in Arnhem kopen bruiden zelfs op de valreep nog een jurk, zegt medewerker Gerrie. "Er komen nu vrouwen voor een bruiloft in september. Meestal gaan daar wel vijf maanden overheen."